Fiat Giga Panda: design squadrato e spazio per sette persone per il SUV che vedremo tra un anno

Originariamente prevista per il 2025 Fiat Giga Panda, conosciuta anche come nuova Fiat Multipla, farà il suo debutto tra poco più di un anno nel corso del primo trimestre del 2026. Molto probabilmente l’auto sarà svelata insieme o poco prima della nuova Fiat Panda Fastback.

Ecco come sarà la nuova Fiat Giga Panda che vedremo tra circa un anno

Il nuovo modello dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2026, anche se è probabile che già nel 2025 vengano svelate alcune anticipazioni ufficiali. Ma sarà davvero una degna erede della storica Fiat Multipla? Questa domanda suscita curiosità, soprattutto considerando che la futura versione adotterà uno stile completamente diverso rispetto all’iconica antenata. In contrasto con il design peculiare e controverso della Multipla originale, il nuovo modello si ispirerà alla filosofia stilistica delle recente Fiat Grande Panda, puntando su un’estetica più squadrata e contemporanea.

Fiat Giga Panda sarà caratterizzato da linee decise e un frontale verticale che, grazie a una distintiva firma luminosa orizzontale, lo renderà immediatamente riconoscibile. La lunghezza complessiva sarà di circa 4,4 metri, conferendogli una notevole presenza su strada. Questo aumento delle dimensioni sarà accompagnato da una particolare attenzione alla praticità e al comfort, due elementi che hanno sempre rappresentato il cuore del DNA della Multipla originale.

Lo spazio a bordo sarà uno dei punti di forza di questo nuovo SUV, che si propone di combinare versatilità e funzionalità. Grazie a un’attenta progettazione interna, l’abitacolo sarà in grado di accogliere comodamente fino a sette passeggeri. Questa configurazione sottolinea il legame con la tradizione della Multipla, che era rinomata per la sua capacità di offrire ampio spazio e una disposizione pratica dei sedili.

Ricordiamo che Fiat Giga Panda sarà prodotta su piattaforma smart car di Stellantis e arriverà sul mercato in versione elettrica e ibrida con gli stessi motori della Citroen C3 Aircross. Non è da escludere la presenza in futuro anche di una versione a benzina ma su questo però si attendono conferme ufficiali da parte di Fiat.

In definitiva, il modello che vedremo nel 2026 promette di reinterpretare il concetto di vettura familiare con un approccio moderno, integrando caratteristiche innovative senza perdere di vista l’eredità del marchio Fiat. Sarà un veicolo pensato per chi cerca una combinazione di design accattivante, funzionalità e comfort per tutta la famiglia. Ricordiamo che la nuova Fiat Giga Panda sarà prodotta per l’Europa presso lo stabilimento Stellantis di Kentra in Marocco dove vengono prodotte già Citroen Ami e Fiat Topolino e dove potrebbe essere fabbricata anche Fiat Panda Fastback, secondo le ultime indiscrezioni trapelate.