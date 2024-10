Citroen Ami: in arrivo versione dallo stile retrò

Citroën ha recentemente presentato Citroen Ami 2025, una versione aggiornata del suo celebre quadriciclo, ma presto arriverà un’altra variante con un fascino decisamente retrò. Si tratta della Caselani Citroën Ami, creata dalla rinomata carrozzeria cremonese Caselani. Questo modello si ispira alle Citroën degli anni ’40, caratterizzate da un design più spigoloso e sagomato, in contrasto con le linee più morbide dei veicoli prodotti negli anni ’50, ’60 e ’70.

Prime immagini della Citroen Ami in stile retrò della Caselani Carrosserie

L’azienda Caselani, con sede a Sospiro, è nota non solo per le sue straordinarie personalizzazioni nel settore automobilistico, ma anche per la sua lunga attività nel mondo della nautica, collaborando come fornitore con marchi di lusso. Lo stile delle creazioni di Carrosserie Caselani è curato da David Obendorfer, rinomato yacht designer che collabora da anni con Officina Italiana Design, lo studio responsabile delle prestigiose imbarcazioni Riva e Sanlorenzo.

La Citroen Ami by Caselani si preannuncia con uno stile decisamente retrò, come suggerito dall’immagine recentemente apparsa sul forum di Autopareri. Rispetto alla versione standard, la nuova Ami presenta un frontale diverso, che richiama chiaramente le linee vintage. Spiccano i fari rotondi sporgenti, un muso squadrato e spiovente, cerchi in acciaio dal design classico e una serie di dettagli che, per ora, sono difficili da distinguere con precisione. I colori predominanti nell’immagine, arancione e azzurro pastello, si adattano perfettamente al carattere della Caselani Ami. Anche se mancano ancora informazioni ufficiali, la foto suggerisce che la produzione sia ormai prossima al completamento.