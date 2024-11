Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc provano la Ferrari F80 a Fiorano | Video

La Ferrari F80 è l’auto del momento, quella che tiene il centro della scena nelle discussioni fra gli appassionati. Non poteva che essere così, visto il suo ruolo di regina della gamma e di espressione tecnologia e prestazionale al vertice fra i modelli stradali della casa di Maranello. Stiamo parlando di un gioiello ingegneristico, che segna i nuovi riferimenti della specie. Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. hanno avuto la possibilità di provare questa nuova creatura, sul circuito di Fiorano. Il test si è svolto con un esemplare camuffato nell’abito, ma coi i lineamenti definitivi. Entrambi sono rimasti entusiasti delle sue doti.

Non avevamo dubbi sull’eccellenza dell’opera, visto che questa “rossa” à la più fresca discendente della stirpe inaugurata nel 1984 dalla GTO e poi rinnovata con le F40, F50, Enzo e LaFerrari. La Ferrari F80 alza ulteriormente l’asticella, giovandosi di una stretta connessione con la 499P, vincitrice delle 2 più recenti edizioni della 24 Ore di Le Mans. Il valore del pacchetto trova conferma nelle emozioni che hanno dipinto il volto dei driver del “cavallino rampante” in Formula 1, perfettamente visibili nel video, tutto da gustare.

Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz Jr. sono rimasti impressionati delle doti della nuova supercar emiliana. Prendendo a prestito le loro parole, possiamo dire che con lei sembra di guidare un’auto da corsa, ma sempre prevedibile, quindi godibile anche da quanti la domenica non usano tuta e casco. La versatilità dinamica è un altro dei suoi punti di forza. Stupisce il vigore prestazionale, ma anche il bilanciamento è al top. Su quest’ultimo fronte, Leclerc dice che la F80 è la migliore “rossa” stradale da lui mai guidata. Le parole, sia sue che di Sainz Jr., sono estremamente lusinghiere sulla vettura e trovano conforto nelle espressioni degli occhi, dove emerge la verità delle loro affermazioni, non viziate da forme di partigianeria.

Giusto, a questo punto, spendere due parole sul modello, per un breve ripasso delle caratteristiche principali della Ferrari F80, in modo da dare una cornice tecnica al video coi 2 driver del “cavallino rampante” in Formula 1. Sotto la vistosa carrozzeria trova accoglienza un powertrain V6 biturbo e ibrido, da 3.0 litri di cilindrata, che miscela i 900 cavalli sono messi sul piatto dall’unità termica coi 300 cavalli delle unità elettriche, per una potenza combinata di 1200 cavalli: mai una “rossa” stradale si era spinta a tanto.

Questo vigore energetico si traduce in prestazioni straordinarie, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.1 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 5.75 secondi. La velocità massima è nell’ordine dei 350 km/h. Numeri spaventosi, ma non tanto quanto il tempo sul giro che la Ferrari F80 ha messo a segno sulla pista di Fiorano. Ancora il dato non è stato reso noto, ma pare che questa sportiva in serie limitata faccia molto meglio della SF90 XX Stradale, avvicinandosi più di ogni altra supercar del marchio alle prestazioni dei bolidi da corsa. A voi il video con Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. Buona visione!