Ferrari: entro il 2025 altre quattro nuove auto

Ferrari nei giorni scorsi ha svelato la nuova 12Cilindri che prende il posto della 812 Superfast e che è stata accolta con giudizi molto positivi sia dalla critica che dal pubblico. Con questa auto diventano 16 le super car presenti nella gamma del cavallino rampante che vuole continuare ad essere protagonista nel segmento delle auto di lusso macinando nuovi record dopo quelli conseguiti nel corso del 2023 che è stato di certo un anno molto positivo per il produttore automobilistico di Maranello.

Ecco quali auto stanno per arrivare nella gamma della Ferrari da qui al 2025

Tra queste auto ci sarà anche la prima Ferrari elettrica della storia il cui debutto è previsto entro la fine del prossimo anno. Di questa auto sappiamo che sarà una vera Ferrari come promesso dal CEO del cavallino rampante Benedetto Vigna che ha già guidato il prototipo di questo veicolo promettendo grandi cose per questa vettura. Ovviamente questo modello sebbene sia il più atteso non sarà l’unico. In cantiere infatti ci sono altri tre modelli. Il primo ad arrivare dovrebbe essere l’erede della LaFerrari che sarà svelata entro la fine del 2024 e che al momento è conosciuta con il nome in codice di F250.

Poi a seguire agli inizi del prossimo anno sarà svelata anche una nuova variante della Ferrari SF90 al momento conosciuta come MCA (progetto F173M). Questa auto sarà seguita dalla 296 VS (progetto F171 VS) che dovrebbe debuttare verso la metà del prossimo anno. Poi come abbiamo detto in precedenza sarà la volta della prima Ferrari elettrica il cui debutto avverrà nel corso della seconda metà del prossimo anno.

Con queste auto dunque il cavallino rampante punta ad essere sempre più protagonista del mercato con l’obiettivo di raggiungere nuovi record di vendite ma sempre con un occhio all’esclusività e alla qualità che rimangono due elementi fondamentali per tutte le sue auto.