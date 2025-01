Nuova Maserati Levante: ecco come potrebbe cambiare il design del SUV

Maserati sta affrontando una crisi senza precedenti, con la produzione dei suoi veicoli elettrici sospesa almeno fino all’inizio di febbraio 2025. La situazione è difficile e in tanti si domandano quali soluzioni adotterà il nuovo CEO del brand Santo Ficili. Al momento Maserati sta riducendo la sua offerta concentrandosi sulla sportiva MC20, sul SUV compatto Grecale e sui nuovi GranTurismo e GranCabrio. La produzione del Levante, popolare SUV crossover di lusso, è stata interrotta. Il nuovo CEO, Santo Ficili, sa che rilanciare il marchio sarà difficile, soprattutto senza profitti previsti quest’anno. Nonostante ciò, alcuni, come il designer Giorgi Tedoradze, sperano in una nuova Maserati Levante, credendo che potrebbe contribuire a un nuovo capitolo per Maserati nel segmento degli SUV.

Ecco come viene immaginato in un render il design della nuova Maserati Levante

Nel suo ultimo progetto di design ipotetico, il designer immagina la nuova Maserati Levante, che difficilmente vedremo prima del 2028, come un SUV di medie dimensioni dal design elegante, capace di competere nel segmento dei CUV executive con modelli come la Volvo XC90, l’Audi Q7, la Genesis GV80, la Mercedes-Benz GLE e la Lexus RX. Tuttavia, le vere minacce alla sua estetica provengono da modelli come la Land Rover Range Rover Sport e la Porsche Cayenne, che si distinguono per il loro stile sportivo e dinamico.

Per competere efficacemente sul mercato con una nuova Maserati Levante, la casa automobilistica del tridente potrebbe considerare una riduzione dei prezzi, allineandosi più a modelli come la Range Rover Sport e la Cayenne, aumentando così le vendite e massimizzando i profitti. Nel design proposto, la Levante del 2026 mantiene un profilo elegante, con una griglia ispirata a un volto aggressivo e un posteriore sportivo, accentuato da doppi terminali di scarico su ogni lato.

Vedremo dunque se davvero in futuro arriverà un modello di questo tipo nella gamma del tridente e se sarà questo lo stile che verrà scelto per il nuovo sUV che sarà fondamentale per il rilancio in grande stile della casa automobilistica italiana che sicuramente vive uno dei momenti più difficili di tutta la sua lunga storia.