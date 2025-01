Ram 1500 vince il premio Full-size Truck of Texas per il settimo anno consecutivo 

Ram ha ottenuto i massimi riconoscimenti all’annuale Texas Truck Rodeo, ospitato dalla Texas Auto Writers Association (TAWA). I ​​membri hanno espresso i loro voti dopo un’intera giornata di valutazioni di veicoli su strada e fuoristrada, tra cui 262 prove sul percorso dell’evento. Viene preso in considerazione tutto, dallo stile esterno/interno e dalle capacità fuoristrada all’utilità complessiva, al valore e alle prestazioni del partecipante. Tra i modelli premiati Ram 1500.

Ram 1500 vince il premio Full-size Pickup Truck of Texas per il settimo anno consecutivo e il premio Luxury Pickup Truck of Texas per il nono anno consecutivo

“Ancora una volta i pickup Ram hanno dato prestazioni eccezionali quest’anno, aggiudicandosi numerosi premi consecutivi, tra cui il Full-Size Pickup Truck of Texas “, ha affermato Cory Fourniquet, presidente di TAWA. “Questo risultato è particolarmente degno di nota perché il Texas è noto come la capitale dei camion degli Stati Uniti”

Nel complesso, il marchio Ram si è portato a casa ben quattro premi, tra cui: Pick-up full-size: Ram 1500 del 2025, Pickup di lusso: Ram 1500 Tungsten 2025, Autocarro pesante: Ram Heavy Duty Rebel 2024, Miglior propulsore: Ram 3.0L Hurricane High Output Straight-Six Turbo.

Fondata nel 1987, la Texas Auto Writers Association è cresciuta fino a diventare una delle organizzazioni di media automobilistici più riconosciute e rispettabili del settore. La missione di TAWA è promuovere la qualità e l’accuratezza nella creazione di contenuti automobilistici e diffondere informazioni sul settore automobilistico tramite media cartacei, online e radiotelevisivi correlati alle notizie.

Ricordiamo che Ram offre una gamma completa di pick-up e veicoli commerciali: i furgoni Ram 1500, 2500/3500 Heavy Duty, 3500/4500/5500 Chassis Cab e ProMaster. I pick-up Ram Light-Duty e Heavy Duty sono notevolmente migliorati per il 2025 e offrono nuovi prodotti nel segmento in più rapida crescita all’interno dello spazio dei pick-up: gli Sport Truck. Ram ha introdotto la più ampia varietà di pickup fuoristrada ad alte prestazioni che il marchio abbia mai offerto, incluso il nuovo Ram 1500 RHO con più cavalli per dollaro rispetto a qualsiasi altro pick-up fuoristrada ad alte prestazioni.

Nel settore commerciale, Ram sta lanciando la nuova linea Chassis Cab 2025 con miglioramenti per aiutare i clienti e gli allestitori. Ram Professional sta apportando notevoli cambiamenti nei processi, nell’esecuzione e nelle risorse, concentrandosi sulle offerte commerciali, sulle competenze dedicate incentrate sul B2B e sul supporto alle vendite e all’assistenza, che sono fondamentali per crescere in questo segmento.