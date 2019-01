FCA: vendite in calo del 10% in Italia nel 2018, malissimo Fiat, bene Jeep

Come previsto, il 2018 si chiude in modo negativo per FCA in Italia. Il gruppo, infatti, ha registrato un mese di dicembre ancora negativo (poco meno di 32 mila unità vendute ed un calo percentuale del 1.1%) che comporta un totale di unità immatricolate pari a 502 mila. Il risultato ottenuto da FCA in Italia nel 2018 si traduce in un calo percentuale del 10% rispetto ai dati del 2017 quando il totale di unità vendute era pari a 560 mila. La quota di mercato di FCA in Italia nel corso del 2018 è del 26,32%.

Il calo di FCA è legato a doppio filo al calo di Fiat che chiude il mese di dicembre con 18 mila unità vendute ed un calo del 14%. Il marchio italiano ha venduto appena 323 mila unità in Italia nel corso del 2018 registrando un calo percentuale del 19% rispetto ai dati del 2017. Nel 2018 Fiat ha venduto quasi 80 mila unità in meno rispetto all’anno precedente andando ad influenzare completamente il risultato globale di FCA e confermando come la strettissima dipendenza tra le vendite del gruppo e le vendite di Fiat.

Da segnalare anche il calo di Lancia che chiude il 2018 con un totale di 48 mila unità vendute ed un calo percentuale del 19% rispetto ai dati del 2017. Da segnalare che Lancia, a differenza di Fiat, ha chiuso in modo positivo l’anno con un mese di dicembre da oltre 4 mila Ypsilon vendute ed una crescita percentuale del +38% che ha permesso di arginare, almeno in parte, le perdite.

A compensare i risultati di Fiat e Lancia ci pensa Jeep. Il brand americano ha chiuso il 2018 con un totale di 6.664 unità vendute a dicembre che porta le immatricolazioni complessive dell’anno a ben 84 mila unità, un dato che si traduce in una crescita percentuale del +70% su base annua. La quota di mercato di Jeep, dal 2017 al 2018, è quasi raddoppiata passando dal 2,5% al 4.41%. Per il 2019 il marchio americano punta a quota 100 mila unità vendute nel nostro Paese, un risultato impensabile appena qualche anno fa.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, a causa del forte calo di vendite registrato tra settembre e dicembre, il 2018 si chiude in modo negativo con vendite in calo del 4.9%. Per tutti i dettagli sulle vendite di Alfa Romeo in Italia potete dare un’occhiata al nostro articolo approfondimento pubblicato pochi minuti fa.

La divisione premium di FCA registra anche il calo di Maserati. Il brand del Tridente, infatti, chiude il 2018 con un totale di 2.762 unità vendute nel nostro Paese registrando un calo percentuale del 5.35% rispetto ai risultati ottenuti nel corso del 2017. Continua, invece, la crescita di Ferrari che ha distribuito 399 unità nel 2018 con una crescita del +15,99% rispetto ai dati del 2017.

Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti sulle vendite di Alfa Romeo ed FCA in Italia, in Europa ed in altri mercati internazionali come il Nord America. Nelle prossime ore arriveranno, infatti, molti aggiornamenti con la pubblicazione dei dati di vendita ufficiali.