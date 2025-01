Ecco la Fiat Grande Panda: il ritorno nel Segmento B e i prezzi per l’Italia

Debutta ufficialmente sul mercato europeo la nuova Fiat Grande Panda, il modello che segna il ritorno del costruttore torinese nell’importante Segmento B dove da sempre Fiat ha certificato una leadership forte e corroborata da decenni di storia. La nuova Grande Panda debutta con motorizzazioni ibride ed elettriche, mettendo da parte il modus operandi visto finora in casa Stellantis che prevedeva prima l’arrivo sul mercato delle varianti elettriche al lancio dei nuovi modelli. Nella gestione stilistica della nuova Fiat Grande Panda i richiami sono quelli che mettono al centro l’iconica Panda, grazie a un concreto apporto del Centro Stile Fiat di Torino.

Si tratta anche della prima Fiat che poggia sulla nuova Smart Car Platform, una piattaforma multi-energia condivisa con la nuova Citroën C3 pur introducendo un’impostazione stilistica decisamente più personale e moderna. La Grande Panda anticipa anche un set di nuovi modelli utili a rispondere alle richieste di un pubblico sempre più eterogeneo su scala globale.

Con la nuova Fiat Grande Panda l’iconico “Pandino” vive una seconda giovinezza

Il compito espresso dallo stile della nuova Fiat Grande Panda ragiona sulla possibilità di fornire una seconda giovinezza alla Panda degli Anni Ottanta. Sebbene l’aggettivo “Grande” possa introdurre facili interrogativi sulle dimensioni, l’ingresso nel Segmento B della Grande Panda ragiona su valori dimensionali comunque compatti; la nuova Fiat Grande Panda è lunga 399 centimetri, è larga 176 centimetri ed è alta 157 centimetri. L’intero design caratteristico è stato pensato per risultare semplice e immediato pur puntando su elementi fortemente identitari come la scritta PANDA in rilievo sulla parte bassa delle portiere, il logo Fiat al posteriore e anche l’effetto lenticolare sul montante C, che passa dal moderno logo Fiat alle 4 strisce Fiat, sfruttando una suggestiva illusione ottica. La scritta appare anche sul retro, incorniciata da un’elegante lunetta nera lucida, che mette in risalto le lettere tridimensionali di Panda, e sul frontale con il logo Fiat. L’ispirazione agli elementi stilistici del passato si riflette anche nei fari PXL LED, che richiamano il celebre videogioco degli Anni ’80, unendo funzionalità e stile. Molto piacevoli risultano anche i cerchi in lega diamantati da 17 pollici con logo Fiat nel coprimozzo. Avendo messo al bando la colorazione grigia per la carrozzeria, la nuova Fiat Grande Panda viene proposta in sette colori: Giallo Limone, Bronzo Luna, Azzurro Acqua, Blu Lago, Rosso Passione, Nero Cinema, e Bianco Gelato.

A bordo c’è spazio per cinque occupanti, in virtù di un abitacolo in grado di garantire valori di abitabilità fra i più interessanti della sua categoria. Ampio spazio è riservato anche ai vani portaoggetti, così come al bagagliaio che garantisce volumetrie superiori alla media grazie a una capacità massima di 412 litri che scendono a 361 nella versione elettrica. A bordo sono presenti due ampi schermi: uno da 10 pollici per il cruscotto digitale e uno da 10,25 pollici per la gestione dell’infotainment che richiamano nelle forme la celebre pista posta sul tetto del Lingotto. Il Lingotto ritorna anche nella caratterizzazione di fari e fanali che evocano le finestre delle facciate dello storico stabilimento Fiat.

Si può avere ibrida ed elettrica

La nuova Fiat Grande Panda viene proposta con due motorizzazioni già al momento del lancio commerciale: ibrida ed elettrica. La variante ibrida adotta un propulsore a 3 cilindri da 1.2 litri di cilindrata e 100 cavalli di potenza, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 Volt con cambio automatico eDCT a doppia frizione e 6 rapporti integrato da un motore elettrico da 21 kW. Questi elementi, insieme a inverter e unità centrale della trasmissione, lavorano in sinergia per garantire valori prestazionali interessanti.

L’ibrido offre numerosi vantaggi, tra cui la funzione e-launch, che consente di partire in modalità completamente elettrica, garantendo un avvio silenzioso e privo di emissioni. Allo stesso modo, aumenta l’efficienza e la dinamicità del veicolo, permettendo al motore termico di spegnersi durante la guida in città o su strade extraurbane con una guida fluida, offrendo fino a 1 km di autonomia elettrica a velocità inferiori ai 30 km/h.

La variante elettrica adotta una batteria da 44 kWh e un propulsore elettrico da 83 kW, pari a 113 cavalli. Questo powertrain permette alla Fiat Grane Panda di avere a disposizione un’autonomia, con una singola ricarica, di 320 chilometri nel Ciclo WLTP Combinato. La Grande Panda raggiunge una velocità massima di 132 km/h con uno 0-100 km/h raggiungibile in 11 secondi. Si ricarica fino a 100 kW in DC nel giro di 27 minuti, ma è dotata anche di un cavo di ricarica AC integrato e retrattile disponibile agendo su uno sportellino presente sul frontale; in questo caso si ricarica fino a 7 kW in 4 ore e 20 minuti dal 20% all’80%. Si può avere però una porta di ricarica posteriore da 11 kW che permette di ricaricare dal 20% all’80% in 2 ore e 50 minuti. Nell’allestimento base, POP, la Grande Panda Ibrida viene proposta a partire da 18.900 euro che diventano 16.950 euro in occasione del lancio commerciale in caso di rottamazione e scegliendo la soluzione finanziaria di Stellantis Financial Services Italia. La variante elettrica, parte invece da 24.900 euro per l’allestimento RED che scendono a 22.950 euro con l’offerta di lancio con rottamazione e proposta finanziaria di Stellantis Financial Services Italia.