Stellantis negli USA promette ai rivenditori un 2025 alla riscossa

Stellantis sta attraversando una fase di trasformazione significativa, puntando a un cambiamento epocale dopo un intenso 2024 che ha visto il CEO Carlos Tavares dimettersi. Con il ritorno sotto la guida americana, Stellantis ha rifocalizzato la sua strategia sulle radici fondamentali.

Al centro della rinascita di Stellantis c’è l’impegno a rinfrescare la sua linea di prodotti con iconici modelli americani

Al centro di questa rinascita c’è l’impegno di rinfrescare la sua linea di prodotti con iconici modelli americani. Il ritorno trionfale del SUV di dimensioni Jeep Cherokee è imminente, mentre gli ammiratori di Dodge potranno rivedere con entusiasmo la muscle car Charger a motore a benzina tornare a dominare le strade. Il progetto del pick-up Ram completamente elettrico, inizialmente concepito per guidare la transizione EV di Stellantis, è stato riveduto per adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori.

Stellantis sta mettendo in pratica i suoi principi, investendo oltre 5 miliardi di dollari nelle sue attività di produzione negli Stati Uniti. Ciò include la riapertura dello stabilimento di assemblaggio di Belvidere in Illinois, una struttura che è stata un punto focale nelle trattative di Stellantis con il sindacato United Auto Workers (UAW). La riapertura è prevista per il 2027, lo stabilimento creerà circa 1.500 posti di lavoro e produrrà un nuovo pick-up di medie dimensioni. Questa notizia non potrebbe arrivare in un momento migliore per una regione duramente colpita dalle crisi manifatturiere.

Un altro fatto che fa notizia è la decisione di Stellantis di costruire il SUV Dodge Durango di prossima generazione presso il suo Detroit Assembly Complex. Inizialmente programmata per la produzione in Messico, questa mossa sottolinea il rinnovato impegno di Stellantis nel rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti e nel supportare i lavoratori americani.

Mentre i veicoli elettrici rimangono un argomento caldo, la strategia di Stellantis rivela una comprensione sfumata del mercato. Invece di tuffarsi a capofitto nell’elettrificazione, l’azienda adotta un approccio più equilibrato. Stellantis riconosce la continua domanda di veicoli a combustione interna mettendo in pausa il pick-up Ram completamente elettrico, in particolare tra gli appassionati di camion e muscle car.

Con Tavares fuori, Stellantis è sotto la guida ad interim di John Elkann e di un comitato esecutivo. Questo cambiamento segna un allontanamento dal copione precedente, concentrandosi invece su convenienza, accessibilità e una gamma di veicoli che guarda all’iconico passato ma al contempo innovativa.