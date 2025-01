Lancia: weekend di promozioni imperdibili nelle concessionarie italiane

Questo fine settimana, i 160 concessionari Casa Lancia distribuiti su tutto il territorio italiano ospiteranno un esclusivo Porte Aperte dedicato alla Nuova Ypsilon. I visitatori saranno accolti negli showroom recentemente rinnovati, progettati per offrire un’esperienza cliente ancora più premium e immersiva. Durante l’evento, sarà possibile ammirare da vicino la prima vettura della nuova era Lancia e testarla su strada, apprezzando direttamente le sue straordinarie qualità in termini di maneggevolezza, efficienza e prestazioni.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio si svolgerà un Porte Aperte dedicato alla Nuova Lancia Ypsilon

La Nuova Lancia Ypsilon si distingue per il design elegante e sofisticato, che trae ispirazione dai modelli iconici del marchio. Dettagli come i fanali posteriori arrotondati, un richiamo alla leggendaria Lancia Stratos, e l’iconico calice frontale, ora rivisitato con tre distintivi raggi di luce LED, rappresentano una perfetta sintesi di tradizione e innovazione. Inoltre, la Nuova Ypsilon introduce il sistema S.A.L.A., un’interfaccia intelligente che rivoluziona l’esperienza di guida, assicurando comfort, tecnologia intuitiva e facilità d’uso senza precedenti.

La nuova proposta del marchio italiano si afferma come la migliore della categoria nel segmento B hatchback premium, grazie a un allestimento straordinariamente completo. Tra le caratteristiche di spicco troviamo un ampio display da 10,25 pollici, il sistema di assistenza al parcheggio più avanzato di serie, e un sistema di illuminazione esterna che eccelle per tecnologia e copertura. La versione Cassina, in particolare, si distingue come l’unico modello nel segmento a offrire la Guida Autonoma di Livello 2 già inclusa nell’allestimento standard, confermando l’attenzione al futuro e alla sicurezza.

La gamma si articola in tre versioni pensate per soddisfare diverse esigenze: la Nuova Lancia Ypsilon, elegante e perfetta per un pubblico giovane; la Nuova Lancia Ypsilon LX, che rappresenta l’allestimento più ricco e accessoriato; e l’esclusiva Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, ideale per chi cerca un’esperienza di guida che unisca comfort e design. Tutte le versioni esprimono il concetto di “home feeling,” con interni raffinati e sostenibili, culminando nella versione Cassina, che rappresenta l’apice del lusso e del benessere secondo il distintivo stile Lancia.

L’imminente evento Porte Aperte si inserisce perfettamente nell’ambito dell’iniziativa “Elettrico Facile,” il nuovo approccio strategico di Stellantis pensato per agevolare il passaggio degli automobilisti dalle vetture con motore a combustione interna ai modelli completamente elettrici. Durante l’evento, i visitatori potranno esplorare i vantaggi esclusivi della versione full-electric della Nuova Ypsilon, guidati da Driver Expert qualificati, pronti a illustrare nel dettaglio le caratteristiche avanzate del veicolo, le modalità di ricarica e i tempi necessari per un utilizzo ottimale.

La versione 100% elettrica della Nuova Ypsilon rappresenta un passo concreto verso il futuro della mobilità sostenibile, incarnando il meglio in termini di autonomia, efficienza e prestazioni. Il modello è equipaggiato con un motore da 156 CV (115 kW) e una batteria da 51 kWh, capace di garantire fino a 403 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. La tecnologia avanzata consente una ricarica rapida straordinaria: bastano 24 minuti per passare dal 20% all’80% o soli 10 minuti per aggiungere 100 km di autonomia.

Per chi non si sente ancora pronto a compiere il passaggio completo alla mobilità elettrica, Lancia offre un’opzione che rappresenta il meglio della tecnologia ibrida attualmente disponibile. La Nuova Ypsilon in versione ibrida è dotata di un motore avanzato di ultima generazione con una cilindrata di 1.2 litri, una potenza di 100 CV (74 kW) e tecnologia a 48V con tre cilindri. Questo sistema offre un equilibrio ideale tra efficienza e affidabilità, garantendo un’esperienza di guida scorrevole e la possibilità di utilizzare la modalità elettrica in determinate situazioni.

Durante il Porte Aperte, sarà possibile approfittare di un’offerta commerciale particolarmente vantaggiosa valida fino al 31 gennaio 2025. La Nuova Ypsilon Ibrida è proposta al prezzo promozionale di 21.900€, anche senza permuta o rottamazione, oppure con un finanziamento accessibile: rata mensile di 195€ per 35 mesi, anticipo di 2.890€ e rata finale di 15.620€, con TAN (fisso) al 4,99% e TAEG al 6,92%. Il cliente potrà decidere se sostituire, tenere o restituire l’auto al termine del finanziamento.

In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile con un canone mensile di 195€ per 35 mesi, anticipo di 6.760€ e rata finale di 18.479€, TAN (fisso) al 2,99% e TAEG al 4,51%, comprensivo di EasyWallbox. Entrambe le offerte sono applicabili su una selezione di veicoli in pronta consegna.