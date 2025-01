Nuova Citroen 2CV: in Francia la immaginano così

Ieri vi abbiamo scritto della possibilità che in futuro Citroen porti sul mercato una nuova Citroen 2CV per fare concorrenza alla Renault 5 che tanto bene sta facendo sul mercato. La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo e in Francia c’è chi ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo modello nel caso in cui il suo ritorno sul mercato si concretizzasse realmente. Si tratta del celebre sito Auto-moto.com che ha fornito la sua interpretazione di quello che potrebbe essere il design di questo futuro e ipotetico modello della casa automobilistica francese di Stellantis.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Citroen 2CV che forse in futuro ritroveremo nella gamma del brand francese

Guardando con attenzione questo render della nuova Citroen 2CV, osserviamo una vettura davvero unica nel suo genere, che si distingue immediatamente per un design chiaramente ispirato al passato e che richiama con forza l’aspetto del modello originale. Nella parte anteriore, spiccano fari con una caratteristica forma tronca nella parte superiore, da cui parte un semicerchio che incorpora con eleganza le luci diurne.

Il frontale si caratterizza per un contrasto deciso tra il nero della punta del muso e il blu della carrozzeria. Sul lato, i passaruota, che sporgono vistosamente di diversi centimetri, conferiscono alla silhouette della macchina un aspetto più largo e robusto, richiamando l’iconica 2CV del passato.

Spostandoci sulla fiancata, è impossibile ignorare un elemento distintivo di questa ipotetica nuova Citroen 2CV: un profondo taglio che si estende dalla ruota anteriore fino al tetto, disegnando una sorta di “C”, un dettaglio che ricorda alcune soluzioni tipiche delle Bugatti. Molto interessante è anche il trattamento riservato al montante anteriore, che grazie al suo colore nero sembra fondersi in modo armonioso con il resto della carrozzeria, creando un effetto visivo di grande impatto.

Vedremo dunque se in futuro per davvero questo clamoroso ritorno si concretizzerà o rimarrà un sogno.