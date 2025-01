L’erede di Alfa Romeo Giulietta sarà prodotta in Italia

Con buona probabilità Alfa Romeo Giulietta nei prossimi anni, forse nel 2028, riceverà una erede. Questa auto però quasi certamente avrà un nome diverso a causa di un design assai differente rispetto a quello del mitico modello che è stato venduto dal Biscione fino al 2020. Si parla infatti di una berlina coupeggiante dallo stile molto sportivo e aerodinamico con coda tronca, fari stretti, firma luminosa a V al posteriore e scudetto chiuso all’anteriore.

L’erede di Alfa Romeo Giulietta quasi certamente sarà prodotta in Italia: ecco quali sono i due stabilimenti che si contendono la produzione

L’erede di Alfa Romeo Giulietta, che comunque deve ancora essere confermata ufficialmente dal CEO della casa milanese Santo Ficili, potrebbe chiamarsi nuova Alfetta, nuova Alfa Romeo Brera o nuova GTV. Quasi sicuramente questa auto sarà prodotta in Italia in uno degli stabilimenti di Stellantis attualmente attivi. Tra quelli che sembrano avere le maggiori chance di accogliere questa vettura lo stabilimento di Pomigliano e quello di Melfi. Molto dipenderà se alla fine Stellantis deciderà di optare per questa vettura per la piattaforma STLA Small o Medium. Nel primo caso sarà Pomigliano a produrre questo modello mentre nel secondo sarà Melfi.

Molto probabilmente l’erede di Alfa Romeo Giulietta avrà molto in comune con la futura Lancia Delta che debutterà tra la fine del 2028 e gli inizi del 2029. Non a caso si dice che le due auto possano essere prodotte nella stessa fabbrica. Anche la data di debutto potrebbe essere molto vicina tra loro con una delle due auto che potrebbe anticipare l’altra di circa 6 mesi.

Molto probabilmente l’erede di Alfa Romeo Giulietta arriverà sul mercato oltre che in versione elettrica anche con almeno una versione ibrida. Certa la presenza di una versione top di gamma Quadrifoglio che sarà elettrica al 100 per cento. La vettura avrà dimensioni di poco inferiori ai 4,5 metri. Qui vi mostriamo due recenti render che ipotizzano lo stile di questa auto. Quello in copertina è del creatore digitale Mirko del Prete mentre quello dentro l’articolo è del designer automobilistico Alessandro Capriotti.