Dodge è alla ricerca di nuovi ambasciatori per le sue future muscle car

Dodge è alla ricerca di nuovi talenti per presentare la prossima generazione di muscle car a un nuovo pubblico, con una qualifica fondamentale: essere tosti. Il nuovo programma Dodge Badassador sta reclutando appassionati appassionati per rappresentare la casa americana di Stellantis in eventi in tutti gli Stati Uniti, con il marchio americano di prestazioni che ora accetta candidature su Dodgegarage.com/badassador.

Il nuovo programma Dodge Badassador avvia la ricerca di appassionati che rappresentino il marchio

“Continuiamo a spingere i confini delle prestazioni e stiamo cercando ambasciatori del marchio che siano anche pronti a scuotere lo status quo”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Se non spingessimo i nostri confini, se non mettessimo le persone a disagio, non saremmo Dodge, e questo è il tipo di ambasciatori che il marchio sta cercando: appassionati che sconvolgono, che si distingueranno e faranno luce sulla prossima generazione di muscle car del nostro brand”.

I Dodge Badassadors condivideranno l’amore per tutti i veicoli ad alte prestazioni del marchio, tra cui la prima muscle car completamente elettrica del settore, la Charger Daytona Scat Pack da 670 cavalli, che mantiene il titolo di muscle car più veloce e potente al mondo. Le reclute fortunate potranno sperimentare l’intero portfolio, tra cui la Charger Daytona R/T da 496 cavalli, la Dodge Durango SRT Hellcat da 710 cavalli, il SUV con motore a benzina più potente di sempre e la Hornet R/T da 288 cavalli con PowerShot.

Alcuni Dodge Badassadors potrebbero avere l’opportunità di viaggiare per eventi nel corso del 2025, tra cui saloni dell’auto, lanci di nuovi veicoli e prime uscite, raduni di appassionati Dodge, eventi regionali e delle concessionarie, gare di accelerazione NHRA e altro ancora.

Il programma Dodge Badassador, così come i primi Dodge Thrill Rides nella nuovissima Charger Daytona di nuova generazione, saranno lanciati nell’area espositiva all’asta Barrett-Jackson, dal 18 al 26 gennaio, a Scottsdale, Arizona.

I partecipanti a Barrett-Jackson saranno i primi tra il pubblico a guidare il nuovissimo Charger Daytona Scat Pack, a partire dal 22 gennaio. Non il tipico veicolo elettrico, il Charger Daytona Scat Pack presenta la modalità Drift/Donut. I partecipanti potranno anche sentire il rombo del sistema di scarico Fratzonic Chambered, che offre livelli di intensità sonora da muscle car che distinguono la Charger Daytona dai normali BEV.

Dodge inizierà anche ad accettare candidature per potenziali Dodge Badassadors presso Barrett-Jackson, e chiunque si senta degno di competere per l’opportunità sarà invitato a presentare domanda presso gli sportelli situati nell’esposizione del marchio.