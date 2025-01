La nuova Dodge Durango sarà costruita a Detroit

Nei giorni scorsi il presidente di Stellantis John Elkann è volato di recente a Washington per incontrare il presidente Donald Trump e discutere i piani futuri dell’azienda per la produzione negli Stati Uniti. Dopo l’incontro, un promemoria inviato ai dipendenti di Stellantis ha delineato i punti chiave della strategia rinnovata, tra cui la produzione di un nuovo pickup di medie dimensioni, ritenuto, ma non ancora confermato, un modello Ram, presso lo stabilimento inattivo di Belvidere in Illinois. Ma ci sono novità importanti anche per quanto riguarda la nuova Dodge Durango che contrariamente a quanto si pensava fino a poco tempo fa non sarà costruita in Canada ma negli Stati Uniti e più precisamente nello stabilimento Stellantis di Detroit.

Detroit è il luogo scelto da Stellantis per la produzione della nuova Dodge Durango

A seguito delle accuse sollevate dalla UAW, che denunciava presunti tentativi da parte di Stellantis di trasferire la produzione al di fuori degli Stati Uniti, l’azienda automobilistica ha raggiunto una risoluzione con il sindacato dopo mesi di complessi negoziati. Shawn Fain, presidente della UAW, ha annunciato che le problematiche relative alla produzione della Dodge Durango e alla riapertura dello stabilimento di Belvidere sono state ufficialmente risolte.

“Dopo numerosi incontri e discussioni con l’azienda negli ultimi mesi, ieri sera siamo finalmente riusciti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti”, ha affermato Fain in una comunicazione interna inviata ai lavoratori, secondo quanto riportato da Crain’s Chicago Business.

La situazione riguardava questioni delicate che hanno richiesto un confronto approfondito tra le parti coinvolte. Stellantis, da parte sua, è stata contattata per ottenere maggiori informazioni sui piani futuri riguardanti la produzione del nuovo pick-up di medie dimensioni e della prossima generazione della Dodge Durango. Tuttavia, un portavoce dell’azienda ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito, mantenendo riservate ulteriori informazioni sui progetti.