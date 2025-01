Stellantis conferma che produrrà un nuovo modello a Belvidere

Nelle scorse ore il gruppo Stellantis ha confermato l’intenzione di proseguire con i piani per la produzione di un nuovo pick-up di medie dimensioni presso lo stabilimento di Belvidere in Illinois.

Stellantis negli USA conferma che produrrà un nuovo pickup presso lo stabilimento di Belvidere

La decisione arriva dopo che, ad agosto, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe aveva annunciato un ritardo negli investimenti pianificati per il sito produttivo. Stellantis aveva precedentemente concordato, nel 2023, di realizzare un impianto per la produzione di batterie da 3,2 miliardi di dollari e di destinare 1,5 miliardi di dollari al rilancio dello stabilimento di Belvidere. Questo investimento includeva l’obiettivo di avviare la produzione di nuovi pick-up di medie dimensioni entro il 2027.

Mercoledì, i dipendenti dello stabilimento sono stati informati dell’aggiornamento sul piano di investimento. La comunicazione è avvenuta in seguito a un incontro tra il presidente di Stellantis, John Elkann, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante il quale Elkann ha lodato la strategia dell’azienda per il mercato americano, evidenziando il suo impegno verso la crescita negli Stati Uniti.

Un’e-mail inviata ai dipendenti Stellantis delinea un piano per riaprire lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere. L’e-mail, inviata ai dipendenti statunitensi da Antonio Filosa, direttore operativo di Stellantis per il Nord America, afferma che un nuovo pick-up di medie dimensioni sarà prodotto a Belvidere, riportando indietro oltre 1.500 dipendenti della UAW. I dirigenti dell’azienda si aspettano che l’impianto riapra entro il 2027, come delineato nell’accordo di contrattazione collettiva UAW-Stellantis del 2023. Ricordiamo che lo stabilimento di Belvidere era stato chiuso a tempo indeterminato nel febbraio 2023.

Antonio Filosa ha scritto nella mail: ” Cari colleghi, volevo farvi sapere che la scorsa settimana, prima dell’insediamento, il nostro Presidente John Elkann ha incontrato il Presidente Trump per condividere il nostro entusiasmo per il suo forte impegno nei confronti dell’industria automobilistica statunitense e tutto ciò che questo significa per i posti di lavoro americani e per l’economia in generale”.

“John ha detto al Presidente che, basandoci sulla nostra gloriosa storia di oltre 100 anni negli Stati Uniti, intendiamo proseguire questa tradizione rafforzando ulteriormente la nostra presenza manifatturiera negli Stati Uniti e garantendo stabilità alla nostra straordinaria forza lavoro americana. I nostri piani, focalizzati sull’incremento della quota di mercato e sulla crescita del volume delle vendite, comportano un investimento multimiliardario nel nostro personale, in prodotti eccellenti e in tecnologie innovative, il tutto qui negli Stati Uniti. Oggi possiamo confermare una serie di azioni specifiche nell’implementazione di tale piano: Queste azioni rientrano nel nostro impegno a investire nelle nostre attività negli Stati Uniti per incrementare la produzione e la fabbricazione di automobili qui”.

“Abbiamo condiviso con la UAW tutte queste azioni e il nostro desiderio di lavorare insieme per rafforzare la nostra grande azienda. Non vedo l’ora di condividere presto con voi maggiori informazioni sui nostri piani generali, nonché con la nostra incredibile rete di concessionari, che incontrerò più avanti questa settimana a New Orleans in occasione del NADA Show 2025. Nel frattempo, grazie a tutti per il vostro straordinario impegno in questi sforzi e per il futuro della nostra azienda.”