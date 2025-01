Alfa Romeo Junior: con le Km zero si parte da meno di 25.000 euro

Alfa Romeo Junior che come sappiamo ha fatto il suo debutto ufficiale lo scorso 10 aprile 2024, ha avuto un inizio movimentato a causa del clamoroso cambio di nome in corsa, da “Milano” a “Junior”. Nonostante il dibattito iniziale e alcune perplessità legate al fatto che si tratta della prima Alfa Romeo prodotta fuori dall’Italia, il modello sembra aver conquistato un’ampia fetta di automobilisti, superando le iniziali riserve.

Ecco alcune tra le offerte più interessanti per quanto riguarda Alfa Romeo Junior a km zero

Negli ultimi mesi, le immatricolazioni del Junior stanno registrando risultati incoraggianti, tanto che iniziano a comparire numerose offerte per le versioni a chilometri zero. Il sito Everyeye Auto si è divertito a raccogliere una serie di offerte che riguardano il recente modello del Biscione elencando le più interessanti.

Per fare un breve riepilogo dei prezzi ufficiali della versione ibrida della Alfa Romeo Junior, troviamo tre diverse configurazioni: la versione standard a 29.900 euro, la Speciale a 31.900 euro e la Q4, la più recente, che raggiunge i 37.400 euro. Ora vediamo alcune delle offerte attualmente disponibili, a partire dalla Junior 1.2 136 CV Hybrid eDCT6 Speciale, proposta da Perin Auto Srl, a Bassano Del Grappa, in provincia di Vicenza, al prezzo vantaggioso di 28.499 euro. Questo prezzo, specificano, è valido solo con l’acquisto della vettura mediante finanziamento e rottamazione di un veicolo, ma in ogni caso rappresenta un risparmio di circa 3.500 euro rispetto al listino di 31.900 euro, un’opportunità interessante.

Da S.A.R. Rossomandi Srl, a Montemurlo, in provincia di Prato, invece, è disponibile una Alfa Romeo Junior 1.2 136 CV Hybrid eDCT6 al prezzo di 24.980 euro, a condizione di finanziare l’acquisto e di rottamare o permutare un veicolo con un valore di almeno 3.000 euro. Infine, a Nola, in provincia di Napoli, Youdrive offre una Junior ibrida Speciale a chilometri zero al prezzo di 27.890 euro. L’offerta include anche una polizza furto/incendio con scoperto zero e una polizza Kasko, con l’acquisto legato a un finanziamento.

In offerta troviamo anche la versione elettrica dell’Alfa Romeo Junior, con un prezzo di listino che parte da 39.500 euro per la versione base, arrivando a 41.500 euro per la Speciale e toccando i 48.500 euro per la Veloce, con motore da 280 cavalli. Tra le offerte segnaliamo una Junior elettrica base, color grigio Arese, proposta dal rivenditore Prontoauto Spa al prezzo di 33.300 euro. Questa offerta non sembra essere legata a condizioni particolari, sebbene è probabile che l’acquisto sia vincolato a un finanziamento, come accade frequentemente.

Un’altra interessante promozione riguarda Alfa Romeo Junior Speciale elettrica, venduta a 35.000 euro da Palmucci SPA a Prato, con il prezzo applicato solo in caso di finanziamento. In sintesi, queste offerte permettono di risparmiare circa 3.000 euro sulla versione ibrida e almeno 5-6.000 euro sulla versione elettrica. Sebbene non si tratti di una scoperta clamorosa, considerando che la vettura è stata lanciata da poco, il prezzo attuale rappresenta sicuramente un’opportunità vantaggiosa.