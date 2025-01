Nuova Lancia Delta: il suo ritorno catalizza le attenzioni di molti

La nuova Lancia Delta è un modello che sta già catalizzando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, erede di un’auto iconica che ha segnato la storia dell’automobilismo italiano e internazionale. Attualmente, i dettagli sulla vettura sono scarsi: non sono emerse immagini spia o teaser ufficiali, e le ricostruzioni circolanti online si basano principalmente su dichiarazioni dei dirigenti Lancia, in particolare del CEO Luca Napolitano.

Sebbene manchi ancora molto al suo lancio cresce l’attesa per la nuova Lancia Delta

Sarà il terzo modello della nuova gamma Lancia, dopo la Ypsilon lanciata nel 2024 e la Gamma prevista per il 2026. Inizialmente attesa per il 2028, la nuova Lancia Delta debutterà nel primo trimestre del 2029, con possibili anticipazioni visive nel corso del 2028. Secondo Napolitano, l’auto resterà fedele alla sua essenza originale: un design muscolare, geometrico e sportivo, ispirato al modello che dominò i rally tra gli anni ’80 e ’90, incarnando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

La nuova Lancia Delta dovrebbe avere una lunghezza appena inferiore ai 4,5 metri. Per la piattaforma, inizialmente si dava per certo l’uso della STLA Medium, ma recenti indiscrezioni dalla Francia indicano che potrebbe invece adottare la STLA Small. Questo cambiamento influirebbe anche sulle motorizzazioni: oltre alla versione elettrica prevista in origine, la gamma potrebbe includere varianti termiche, probabilmente ibride, anche se i dettagli restano incerti.

La scelta della piattaforma influenzerà anche il sito produttivo. Si parlava inizialmente della Spagna, ma Stellantis potrebbe optare per l’Italia. Nel nostro Paese, la STLA Medium è attualmente utilizzata a Melfi, mentre la STLA Small sarà operativa a Pomigliano, destinata alla produzione di due nuovi modelli. È possibile che la nuova Delta e l’erede della Giulietta vengano realizzate proprio lì. Infine, si ipotizza che la nuova Delta potrebbe segnare il ritorno di Lancia nel campionato mondiale di rally, rievocando la gloriosa tradizione sportiva del marchio.