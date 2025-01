Opel al lavoro su una city car elettrica per competere con Renault 5 e Citroën ë-C3

Nell’ottica di rivedere i prezzi della gamma strettamente legata ai modelli alimentati da propulsori elettrici, anche Opel starebbe pensando a una city car a batteria capace di contenere i costi di approdo alla gamma del costruttore tedesco di casa Stellantis. Ritorna quindi in auge una considerazione che era emersa già qualche anno fa, sebbene secondo alcune recenti indiscrezioni il suo debutto potrebbe avvenire già entro la fine di quest’anno o comunque entro l’inizio del 2026.

In virtù di un recente cambio di passo sull’elettrificazione del marchio, anche in accordo con le reticenze dell’utenza che sceglie questa tipologia di auto, l’idea di Opel di puntare sul basso di gamma per portare a casa numeri più interessanti rappresenta una fase valida da mettere in pratica. Sembra quindi che Opel, così come altri costruttori, non abbia altra scelta che agire in questi termini per cercare di ampliare la maglia di modelli alimentati da propulsori elettrici a disposizione nella sua gamma.

La volontà di Opel sarebbe quella di ragionare su un modello elettrico capace di partire da circa 25.000 euro

Per Opel l’idea centrale sarebbe quella di proporre una city car ad un prezzo di listino, di partenza, pari a circa 25.000 euro. Una cifra di approdo cui l’attuale Opel Corsa elettrica si avvicina solo nel caso di utilizzo di incentivi governativi, che tuttavia vengono sempre più messi da parte dai Paesi che li hanno applicati finora.

Per tentare di ridurre i prezzi di approdo alla gamma, senza appunto artifici commerciali e incentivi, Opel tenterà l’ingresso in un comparto di mercato che ragionerebbe su una Corsa meno prestazionale sebbene comunque capace di mettere a punto valori di autonomia nell’ordine dei 300 chilometri. Una condizione simile a quella oggi vista nel caso della R5 di Renault che rappresenta il modello ideale per i costruttori che vanno verso questa direzione.

Guardando nel parterre di prodotti disponibili oggi in casa Stellantis queste caratteristiche si riscontrano nel powertrain a disposizione delle attuali Opel Frontera Electric, Citroën ë-C3, ë-C3 Aicross e Fiat Grande Panda. Rimane ora qualche dubbio sull’effettivo arrivo sul mercato di questa inedita city car; una condizione favorevole potrebbe essere quella rappresentata dalla prossima generazione di Opel Corsa che potrebbe avere a disposizione una variante entry level con capacità della batteria ridotta e un prezzo di approdo alla gamma più favorevole.