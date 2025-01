Stellantis rafforza la propria leadership industriale in Spagna

Stellantis rafforza la sua posizione di leader nel settore automobilistico spagnolo nel 2024. L’anno scorso, dagli stabilimenti di Madrid, Vigo e Saragozza sono usciti 981.120 veicoli di cinque marchi: Citroën, Fiat, Lancia, Opel e Peugeot. Di questi, l’11% erano BEV e il 32% erano veicoli commerciali leggeri. A Madrid sono stati prodotti 92.589 veicoli, di cui 11.119 100% elettrici; a Vigo 516.050, di cui 45.421 100% elettrici e a Saragozza 372.481, di cui 50.855 100% elettrici.

I tre stabilimenti Stellantis di Madrid, Vigo e Saragozza consolidano la leadership industriale dell’azienda in Spagna

Questi dati collocano Stellantis come il primo produttore di automobili in Spagna, con il 41,3% del totale delle automobili prodotte in Spagna e il 93,5% dei veicoli 100% elettrici prodotti nel nostro Paese, secondo i dati pubblicati oggi dall’ANFAC. Il 2024 è stato importante anche per gli stabilimenti spagnoli a causa di diversi traguardi. Agli stabilimenti di assemblaggio batterie di Vigo e Saragozza si sono aggiunti quelli nuovi di Madrid, destinati all’assemblaggio di batterie e che producono tutte quelle utilizzate nella produzione della Citroën C4 e C4 X.

Queste strutture, situate nello stabilimento, accanto allo stabilimento di assemblaggio, occupano un’area di 2.000 m 2 e la loro capacità produttiva totale è di 50.000 unità all’anno. Con la sua implementazione vengono migliorati aspetti come la logistica e l’efficienza. Inoltre, a Vigo, è stata implementata una nuova Officina Batterie integrata nell’Assemblaggio 2, per l’assemblaggio di batterie per i nuovi veicoli elettrici leggeri, con una potenzialità produttiva di oltre 70.000 batterie/anno, che si aggiungono alle 98.000 che l’officina batteria può produrre.

Da parte sua, il laboratorio di assemblaggio batterie di Saragozza, integrato nello stabilimento di assemblaggio e finitura finale dal 2023, facilitando così la logistica e la gestione della produzione, ha recentemente aumentato la sua capacità produttiva, raggiungendo 35 batterie all’ora, il che significherebbe una produzione massima di 190.000 batterie.

Nel 2024, Stellantis Madrid ha fatto un nuovo passo avanti verso l’autonomia energetica implementando nuovi impianti fotovoltaici che, insieme a quelli esistenti, sono in grado di generare 13,35 MWp, ovvero fino a 18.757 MWh all’anno. A Vigo, prossimamente, una volta espletata la procedura amministrativa, entrerà in funzione il parco di produzione di energia fotovoltaica situato sul tetto dei magazzini, la cui installazione è stata completata quest’anno.

Questo parco produrrà 24 GWh di elettricità all’anno, che rappresentano il 14% dell’energia elettrica consumata nel processo produttivo. Questa energia sarà generata da 27.000 pannelli solari, che ricoprono una superficie di 170.000 m 2, pari a 24 campi da calcio.

Da parte sua, Stellantis Zaragoza ha aggiunto quest’anno l’installazione di un parco eolico al suo parco fotovoltaico. Il nuovo parco ibrido unisce le due tecnologie di energia rinnovabile attualmente più competitive, eolica e fotovoltaica. L’intero progetto ibrido produrrà in futuro energia elettrica con una potenza fino a 30,8 MW da fonte solare e 27,6 MW da fonte eolica. Insieme garantiranno l’80% del fabbisogno elettrico della fabbrica di Figueruelas.

Attualmente, negli stabilimenti spagnoli di Stellantis vengono prodotti i veicoli dei marchi Citroën, Fiat, Lancia, Opel e Peugeot. Come notizia, Madrid ha iniziato a produrre la nuova generazione di Citroën C4 e C4 A Saragozza inizia la produzione della nuova Lancia Ypsilon. Oltre ai marchi prodotti in Spagna, nel nostro Paese Stellantis vende i marchi Abarth, Alfa Romeo, DS Automobiles, Jeep, Leapmotor e Maserati. Tra di loro offrono 65 modelli elettrificati di tutte le dimensioni e tipologie.