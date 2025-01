Fiat Grande Panda: nei prossimi giorni al via la produzione in serie

Il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, ha annunciato oggi che nei prossimi giorni inizierà a Kragujevac la produzione della versione elettricadi Fiat Grande Panda. “È una cosa importante, anche se al momento non abbiamo ancora costruito nemmeno una rete di colonnine elettriche adeguata per il nostro paese. Dovremo lavorare molto ed essere più efficienti”, ha detto Vučić ai giornalisti a Davos, secondo quanto riferito da Beta.

In Serbia sta per iniziare la produzione in serie di Fiat Grande Panda

Il presidente della Serbia ha sottolineato l’importanza cruciale per la Serbia di investire nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie durante il Forum economico mondiale. Ha enfatizzato l’urgenza di non rimanere indietro in questi settori vitali per il futuro del paese. La cerimonia ufficiale per la presentazione della nuova Fiat Grande Panda, avvenuta lo scorso luglio nello stabilimento di Kragujevac, ha visto la partecipazione del presidente Vucic e del CEO di Stellantis di allora, Carlos Tavares.

Questo impianto, situato nella città industriale nel cuore della Serbia, ha subito una significativa ristrutturazione per ospitare la produzione iniziale, dopo aver fabbricato per anni modelli come la Fiat Punto e la Fiat 500L. In futuro la fabbrica dovrebbe ospitare anche un secondo modello di Stellantis non ancora indentificato per il momento.

Fiat Grande Panda nel frattempo inizia ad arrivare nei principali mercati di Europa. Manca ancora l’Italia con l’apertura degli ordini che dovrebbe avvenire a breve. Al momento si vocifera che nel nostro paese la versione ibrida possa arrivare in contemporanea o addirittura prima della versione elettrica già disponibile in altri paesi. Questa dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 19 mila euro. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo atteso modello destinato a far aumentare le vendite della principale casa automobilistica italiana in maniera esponenziale già a partire dai prossimi mesi.