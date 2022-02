Fiat 500L: l’ibrido non arriva, addio vicino?

Si aspettavano tutti l’arrivo del motore ibrido nella gamma di Fiat 500L. Al momento però a proposito dell’arrivo di questa versione della celebre monovolume della principale casa automobilistica italiana non sembra esserci alcuna traccia. Anzi il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois, in sede di presentazione delle recenti Fiat 500X e Tipo Hybrid ha detto che con esse l’intera gamma di Fiat è elettrificata, tagliando di fatto fuori la Fiat 500L.

Addio imminente per la Fiat 500L? Ecco tutti gli indizi che ci fanno pensare al peggio

A parte il fatto che la gamma della monovolume di Fiat è ormai ridotto al minimo. Tante versioni e allestimenti sono stati eliminati. Inoltre in alcuni importanti paesi europei come Germania, Francia e Spagna la vettura è uscita di scena.

Non è più presente nel listino di Fiat in quei mercati. Presto la stessa sorte dovrebbe toccare ad altri paesi. Possibile che l’Italia ancora per qualche tempo rimanga l’unico baluardo per questo modello alla stregua di quanto accade da qualche anno a questa parte con la Lancia Ypsilon.

A differenza della vettura di Lancia, per la quale è stato annunciato nel 2024 l’arrivo di una nuova generazione che riporterà la casa automobilistica piemontese in Europa, nessuna notizia invece è arrivata a proposito di Fiat 500L.

Anche a Kragujevac dove la vettura viene prodotta presso lo stabilimento che Stellantis ha in Serbia come eredità dell’ex gruppo Fiat Chrysler si chiedono che ne sarà della vettura e soprattutto se questa sarà sostituita. Tempo fa si parlava per questa fabbrica di una nuova Fiat 500 Giardiniera, ma alla fine di questa auto non si sono più avute notizie. Forse il prossimo 1 marzo capiremo qualcosa in più del futuro di Fiat 500L.

