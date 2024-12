Carlos Tavares: “I legislatori europei hanno spinto l’industria automobilistica europea in un vicolo cieco”

Carlos Tavares, ex amministratore delegato di Stellantis, ha espresso forti critiche nei confronti delle politiche dei legislatori europei, accusandoli di aver condotto l’industria automobilistica europea in una situazione estremamente complessa. Durante la sua prima intervista dopo la sua improvvisa uscita di scena, rilasciata al quotidiano portoghese Expresso, Tavares non ha esitato a dichiarare che il settore automobilistico europeo si trova ora di fronte a una vera e propria battaglia per la sopravvivenza.

Secondo Carlos Tavares, i produttori europei sono stati costretti ad adottare strategie e tecnologie in cui i cinesi eccellono da tempo, in particolare nella produzione di veicoli elettrici in maniera più efficiente e competitiva. La Cina, ha sottolineato, è ormai nettamente avanti rispetto all’Europa in questo ambito, lasciando l’industria automobilistica europea a rincorrere per colmare un divario sempre più evidente. Le sue dichiarazioni, riprese da vari media, sottolineano il rischio di perdere competitività globale.

Carlos Tavares ha sottolineato come le attuali normative europee stiano mettendo l’industria automobilistica in una posizione di svantaggio. Secondo lui, invece di concentrarsi sulle aree in cui eccellono tradizionalmente, i produttori europei sono obbligati a spingere sul fronte dei veicoli elettrici, un settore in cui devono ancora recuperare terreno rispetto ai concorrenti internazionali. Tavares descrive questa situazione come “un vicolo cieco creato interamente dai leader politici europei”, affermando che da ora in poi solo le aziende più forti riusciranno a sopravvivere in un mercato così competitivo.

Pur criticando aspramente le politiche europee, Carlos Tavares ha invece espresso grande stima per i suoi ex colleghi di Stellantis. “Un gruppo con 250.000 dipendenti, un fatturato di 190 miliardi di euro e 15 marchi globali non può funzionare senza un consenso forte nella leadership,” ha dichiarato. Tuttavia, ha aggiunto che la mancanza di una visione chiara a livello manageriale ha reso inevitabile il suo addio.

La partenza di Carlos Tavares è ampiamente vista come qualcosa di positivo, soprattutto negli Stati Uniti, perché secondo gli americani Tavares ha prestato troppo poca attenzione al mercato americano . Tuttavia, la partenza dell’amministratore delegato ha conseguenze quasi immediate anche in Europa: Stellantis sta rientrando nell’organizzazione commerciale ACEA e ha anche raggiunto un accordo con il governo italiano in un conflitto di lunga data tra le due parti. Stellantis ora può improvvisamente continuare a costruire automobili su larga scala in Italia.

Resta da chiedersi fino a che punto i produttori automobilistici europei continueranno a sentirsi costretti a concentrarsi completamente sulle auto elettriche. Per il momento ci saranno sicuramente regole sempre più severe per i veicoli elettrici e un divieto totale di vendita di auto con motore a combustione dal 2035, ma quest’ultima misura sembra ormai piuttosto incerta .