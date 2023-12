Nuovo Fiat E-Doblò: maggiore autonomia, nuovo design e tecnologia aggiornata

Nuovo Fiat E-Doblò si rinnova completamente in termini di tecnologia e design. L’ultima generazione di veicoli FIAT beneficia ora di nuovi ed efficienti propulsori elettrici, con un significativo aumento dell’autonomia, un nuovo sistema di infotainment più intuitivo e facile da usare, ADAS di nuova generazione e un nuovo design. Gli ordini verranno aperti ufficialmente entro la fine di gennaio: prima in Italia e Austria, poi nei principali mercati europei.

Nuovo Fiat Doblò significativo aumento dell’autonomia, nuovo sistema di infotainment, ADAS di nuova generazione e un nuovo design

Il nuovo Fiat E-Doblò unisce il meglio del comfort e della tecnologia con un tocco di stile per aiutare i clienti ad aggiungere un tocco di praticità e benessere in più alla vita di tutti i giorni: una versione “all-in” che rende meno impegnativa la guida in città. stressante e molto più sicuro. Versatile, spazioso, flessibile e adatto alle esigenze di tutti, il nuovo E-Doblò è senza compromessi, moderno e conveniente.

Il suo aggiornamento di stile è visibile nel nuovo paraurti anteriore con piastra paramotore inferiore, cerchi in lega da 17″ con marchio e fendinebbia per viaggiare ovunque in sicurezza e tranquillità. È dotato di due porte scorrevoli con finestre ad apertura elettrica che offrono ai clienti praticità e comfort superiori.

​Lo spazio interno del nuovo E-Doblò offre tanto spazio per tutti e per tutto grazie a diverse configurazioni di sedili e vani portaoggetti che garantiranno ai clienti la massima flessibilità durante la guida e il trasporto. Sono infatti disponibili 3 sedili posteriori individuali abbattibili, con la possibilità di espandere lo spazio di carico a 3.500 litri.

Per massimizzare ulteriormente la sua capacità, Fiat E-Doblò è dotato del Magic TOP, uno spazio multifunzionale dove i clienti possono riporre i propri effetti personali: comprende due bauli da tetto con capacità fino a 18 litri e 60 litri (nel bauletto posteriore) e un tetto galleggiante trasparente con luce ambientale con una capacità fino a 16 litri. ​Il nuovo E-Doblò è dotato anche del Magic Window, un’utile funzionalità che permette ai clienti di caricare o rimuovere oggetti dalla parte posteriore del veicolo in modo facile e veloce, senza dover aprire l’intero vano.​

Nuovo Fiat E-Doblò punta a distinguersi nel mondo della mobilità elettrica grazie al suo motore elettrico in grado di garantire una guida efficiente, fluida e reattiva con un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP e zero CO2 emissioni. L’efficienza complessiva del veicolo consente al conducente di raggiungere una velocità massima di 135 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi. Ogni dettaglio del veicolo, dal motore alle sue caratteristiche, è stato progettato per offrire ai clienti le migliori prestazioni elettriche nella loro vita quotidiana. Il potente sistema Quick Charge offre fino a 100 kW di potenza, consentendo di ricaricare l’80% della capacità della batteria in soli 30 minuti.

Il nuovo Fiat E-Doblò è inoltre dotato di un nuovo e-toggle per selezionare le modalità di guida e migliorare le prestazioni del veicolo. Sono disponibili tre modalità di guida: Normale, Eco e Power. La modalità di potenza migliora la potenza di picco del veicolo; La modalità Eco migliora il risparmio di carburante; e la modalità Normale è consigliata per la guida nel traffico regolare.

​Inoltre, sul nuovo Fiat E-Doblò è stata introdotta una nuova funzionalità, poiché ora è possibile selezionare il livello di frenata rigenerativa (basso, medio, alto) attraverso l’utilizzo di due paddle al volante. Ciò consentirà di migliorare l’autonomia in base al traffico e alle condizioni stradali.

In termini di sicurezza, il nuovo E-Doblò è dotato di fino a 17 sistemi di sicurezza di guida passivi e attivi per offrire ai clienti un viaggio comodo, sicuro e divertente, incluso l’Adaptive Cruise Control (opzionale) che aiuta i conducenti a mantenere una distanza di sicurezza dall’auto. il veicolo che precede e regola automaticamente la velocità del veicolo per una guida sicura e rilassante.

Il sistema di infotainment a bordo della nuova Fiat E-Doblò è dotato di interfaccia Uconnect 10” Navigatore con display touchscreen colorato. Inoltre, la predisposizione per i sistemi Apple CarPlay e Android Auto consente ai conducenti di rimanere connessi al proprio smartphone in modo sicuro e senza distrazioni.