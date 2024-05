DS 7 Vauban: prodotto il primo esemplare della versione blindata, a breve in vendita

DS 7 Vauban è un modello ibrido plug-in blindato disponibile in piccole quantità, una proposta unica sul mercato. La vettura è stata progettata come veicolo corazzato, basata sulla DS 7 E-Tense 4×4 300 di serie, con una lunghezza di 4,59 metri. Le fibre aramidiche, una classe di materiali leggeri particolarmente resistenti agli urti e al calore, le fibre HPPE (polietilene ad alte prestazioni), l’acciaio blindato e il vetro di sicurezza rinforzano il veicolo fino a un livello di protezione VPAM 4 (protezione dalle armi). Progettata per la massima efficienza, sia in termini di sicurezza che di comfort di prima classe, questa trasformazione ha un impatto molto basso in termini di manovrabilità, con appena 164 kg di peso aggiuntivo rispetto al modello base.

DS 7 è costruita in Francia: trasformata a Hérimoncourt, a meno di cento chilometri dagli stabilimenti di Mulhouse

Gli spazi di frenata della DS 7 Vauban sono equivalenti a quelli della DS 7 E-Tense 4×4 300 e l’accelerazione da 0 a 100 km/h è appena 0,2 secondi più lenta, passando da 5,9 a 6,1 secondi. Il comportamento di guida mantiene le sue qualità grazie allo smorzamento DS Active Scan Suspension controllato dalla telecamera, pur mantenendo il diametro di sterzata di 10,45 m, un riferimento nel segmento dei SUV premium.

Le soluzioni tecniche adottate per DS 7 Vauban ne fanno un’offerta unica dedicata all’Arte del Viaggio alla francese. Oltre a un comportamento paragonabile a quello di una DS 7 di serie, il conducente necessita solo della patente di categoria B, a differenza della maggior parte dei modelli concorrenti che richiedono la patente per autocarri pesanti e una formazione specifica. Anche i prezzi sono molto competitivi in ​​questa categoria di veicoli blindati – a partire da 165.000 euro (prezzo valido in Francia) – e la manutenzione classificata “uso intensivo”, come quella di un DS 7 della serie, viene semplicemente effettuata in una rete selezionata e certificata di DS store.

La trasformazione degli interni è supervisionata da tappezzieri, per garantire un livello di raffinatezza esemplare. La stampa interna Vauban e l’aggiunta di controlli speciali sono gli unici dettagli che differenziano la DS 7 Vauban. Oltre agli equipaggiamenti aggiuntivi presenti nella brochure, sono disponibili su richiesta pack opzionali, sia per la protezione (estintori automatici, ventilazione a circuito chiuso, sirena o citofono, ecc.) che per il comfort dei passeggeri (prese USB supplementari, luci di lettura, ecc.) e personalizzazione del veicolo (colori carrozzeria, finiture interne, ricami, portabandiere, ecc.).

Frutto di una nuova collaborazione tra il Gruppo Welp e DS Automobiles, la DS 7 Vauban è interamente costruita in Francia, prodotta negli stabilimenti di Mulhouse e poi riconvertita da WELP France a Hérimoncourt, dopo l’acquisizione di parte degli ex stabilimenti Stellantis.

La DS 7 Vauban deve il suo nome alle fortificazioni costruite alla fine del XVII secolo. Le fortificazioni di Vauban – dodici in dieci diversi dipartimenti (contee) – sono classificate come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il marchese Sébastien Le Prestre de Vauban ha diretto, in totale, più di un centinaio di fortificazioni – fortezze che fanno parte di città, da sole o insieme – in Francia e in Europa. In Asia e in Africa, numerose cittadelle e fortezze adottarono il sistema stabilito da Vauban. La prima DS 7 Vauban è già stata prodotta. La sua approvazione è prevista per giugno e le vendite seguiranno a breve.

Olivier François, Direttore Generale di DS Automobiles: “La DS 7 Vauban è un veicolo blindato speciale frutto della nostra collaborazione con WELP, uno dei principali specialisti mondiali nella conversione di veicoli particolarmente protetti. La DS 7 Vauban è stata progettata per clienti esigenti che cercano la raffinatezza e il comfort di DS Automobiles, beneficiando al tempo stesso di soluzioni comprovate contro possibili attacchi. Siamo orgogliosi di offrire un prodotto come questo nella nostra gamma.”