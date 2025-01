Jeep ha ammesso negli USA che il prezzo di Wagoneer è troppo elevato

Al Detroit Auto Show del 2025, Bob Broderdorf, capo di Jeep in Nord America, ha discusso apertamente della recente strategia di prezzo adottata per i modelli Wagoneer e Grand Wagoneer (WS), riconoscendo le critiche e l’alienazione di consumatori e concessionari. Broderdorf ha ammesso che la decisione di posizionare i modelli di questa gamma a un livello premium è stata un errore strategico, citando un prezzo iniziale per il Wagoneer 2024 di $ 64.945 e oltre $ 90.000 per la Grand Wagoneer prima delle opzioni, un territorio solitamente dominato dalla Cadillac Escalade.

Ha criticato apertamente l’approccio di Jeep di raggruppare funzionalità popolari in pacchetti costosi, definendolo “prendere in ostaggio i contenuti”. Broderdorf ha sottolineato la necessità di rivedere questa strategia, promettendo di “sbloccare” caratteristiche e opzioni precedentemente limitate, per migliorare l’accessibilità e l’attrattiva dei loro veicoli.

Per il 2025, Jeep ha fatto notevoli tagli di prezzo in tutta la gamma Wagoneer. I prezzi sono scesi tra $ 3.000 e $ 6.000 a seconda dell’allestimento. La Grand Wagoneer ha visto un taglio ancora più ripido, partendo da $ 7.000 in meno a $ 86.945. È importante notare che queste modifiche non vanno a scapito delle funzionalità. Broderdorf ha sottolineato, “Le passeggiate sono aggressive; siamo competitivi. Cerco di posizionare le nostre auto in modo competitivo e di attaccare briga. Jeep è iconica per un motivo. L’amore c’è; deve solo avere senso per le persone”.

Ricalibrando i prezzi e consentendo agli acquirenti una maggiore flessibilità per scegliere le caratteristiche che desiderano senza fronzoli extra, Jeep spera di ricostruire la fiducia con la sua base di clienti. La decisione del marchio riflette la consapevolezza che i consumatori richiedono valore, anche nei SUV di lusso. Con questi cambiamenti, la casa americana di Stellantis mira a rafforzare il suo status di nome iconico nel settore, pur rimanendo legata alle sue radici.