Fiat Ducato vince ancora una volta il premio come veicolo base camper in Germania

Il numero 1 indiscusso da 17 anni: Fiat Ducato festeggia un’altra vittoria a “promobil”. Come negli ultimi 16 anni, i lettori della rivista specializzata hanno votato il modello di successo di FIAT Professional come il “veicolo base per camper più popolare”. Il concorso annuale “promobil” è considerato un importante riferimento per i costruttori del settore dei veicoli per il tempo libero. Questa volta c’erano 66 serie di caravan e 274 di camper, nonché 23 veicoli base tra cui scegliere.

I lettori della rivista specializzata “promobil” hanno votato il nuovo Fiat Ducato “Veicolo base per camper più popolare del 2025”

Fiat Ducato è da oltre 40 anni uno dei modelli di maggior successo nel mercato dei veicoli ricreazionali. Anche i telai e i veicoli completi come base per i camper hanno costituito una parte significativa della produzione totale del modello nel 2024. Grazie alla strategia di sviluppo “Born to be a Motorhome”, il veicolo di Fiat Professional ha battuto 22 concorrenti nell’attuale sondaggio “promobil”. Il 17° premio consecutivo come “Veicolo base per camper più popolare” è una prova impressionante della fiducia che i camperisti ripongono nel Fiat Ducato come compagno di viaggio.

Nel 2024, in Germania sono stati immatricolati come camper complessivamente 26.324 Ducato. Ciò corrisponde ad una crescita del +28% rispetto all’anno precedente e sottolinea l’attrattiva del Ducato per gli appassionati di camper.

Il Fiat Ducato entra nel model year 2025 con numerose novità tecniche. Un punto forte è il cambio automatico a otto velocità ottimizzato. La trasmissione, concepita come automatica con convertitore di coppia, è offerta in abbinamento a due motori turbodiesel che erogano rispettivamente 103 kW (140 CV) e 132 kW (180 CV). Il controllo idraulico realizza tempi di commutazione più brevi e l’elettronica più potente supporta anche il funzionamento regolare del sistema start-stop automatico. Entrambi aumentano il comfort di guida, soprattutto nei lunghi viaggi.

Le caratteristiche estetiche del nuovo Fiat Ducato sono le nuove versioni dei paraurti, delle calotte degli specchietti e della griglia del radiatore, verniciati in tinta con la carrozzeria. Il design rivisto della parte anteriore del veicolo contribuisce a migliorare ulteriormente l’efficienza aerodinamica e a ridurre il consumo di carburante fino al 10%. Se lo si desidera, il nuovo Fiat Ducato è dotato del “Safety Camper Pack”, che aumenta ulteriormente la sicurezza. Il pacchetto comprende sistemi elettronici di assistenza alla guida come l’assistente al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control intelligente. L’assistente agli angoli ciechi e il rilevamento del traffico trasversale in retromarcia completano la gamma dei sistemi di assistenza.