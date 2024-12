Fiat Professional: novembre al top in Italia fra i veicoli commerciali

La conclusione del mese di novembre premia Fiat Professional. Il marchio destinato agli impieghi professionali di casa Fiat si conferma infatti al top del mercato, visto che i suoi modelli risultano i più venduti nel comparto dei veicoli commerciali in Italia.

In accordo con i dati diramati da Dataforce, i riscontri di novembre registrati dai modelli della gamma Fiat Professional fissano un totale di oltre 3.500 immatricolazioni per un cumulato registrato durante i primi 11 mesi dell’anno pari a più di 43.000 unità immatricolate a marchio Fiat Professional. In questo modo il marchio ragiona su una quota di mercato complessiva pari al 24%.

Appaiono interessanti anche i riscontri messi in pratica da Fiat Professional nel comparto dei veicoli commerciali elettrici

Il mese di novembre certifica pure una costante crescita per ciò che riguarda i veicoli commerciali alimentati da propulsori elettrici a marchio Fiat Professional; in questo caso la quota di mercato si attesta al 32%, grazie a una gamma che risulta essere completamente rinnovata. È ad esempio il caso del nuovo E-Ducato progettato in Italia e prodotto presso lo stabilimento abruzzese di Atessa; questo adotta una nuova batteria di seconda generazione, capace di 110 kWh e un’autonomia che nel Ciclo WLTP supera i 420 chilometri percorribili con una singola ricarica.

Allo stesso tempo il Fiat Ducato si conferma al top fra i veicoli commerciali, risultando il più venduto in Italia grazie a più di 18.000 veicoli immatricolati da inizio anno a fine novembre. Forte di una quota di mercato pari al 24,3% nel comparto dei furgoni di grandi dimensioni. Molto bene anche Doblò che occupa la prima piazza fra i veicoli commerciali di pari Segmento, ovvero quello dei van compatti, in virtù di 11.386 unità immatricolate durante i primi 11 mesi dell’anno con una quota del 26%. Bene anche Fiat Scudo che si piazza al secondo posto nel suo Segmento di riferimento grazie, in questo caso, a una quota di mercato pari al 19%.

La prima piazza nel mercato italiano destinato ai veicoli commerciali è prova dell’apprezzamento dei clienti professionali nei confronti dell’attuale gamma di modelli a marchio Fiat Professional. L’introduzione sul mercato di varianti completamente elettriche, con batterie di seconda generazione e un nuovo portafoglio di servizi connessi, permette di avere a disposizione un set di soluzioni diversificate per ogni esigenza di utilizzo.