Fiat Ducato MY25 ora disponibile su ordinazione in Germania

Il nuovo anno modello del Fiat Ducato può ora essere ordinato come furgone in Germania. Inoltre nella gamma c’è la nuova versione base Ducato Easy Pro. La variante del modello a passo medio, disponibile sia con tetto normale (L2H1) che con tetto alto (L2H2), convince con un prezzo particolarmente interessante. Il Fiat Ducato Easy Pro, disponibile con equipaggiamento preconfigurato esclusivamente con cambio manuale a sei marce e motore entry-level (88 kW/120 CV), parte da 37.604 (prezzo di vendita consigliato dal produttore, IVA inclusa, franco fabbrica).

Due nuove versioni base a prezzi particolarmente interessanti ampliano la gamma di Fiat Ducato MY25 in Germania

Per il nuovo Fiat Ducato è possibile scegliere tra tre passi, lunghezze da L2 a L4 e altezze da H1 a H3. Ciò si traduce in un volume di carico da 10 a 17 metri cubi per il furgone con un carico utile fino a 2.020 chilogrammi. A seconda della versione, il peso totale consentito è compreso tra 2.800 chilogrammi per Ducato Easy Pro e 4.250 chilogrammi per Ducato Maxi. Sono disponibili le varianti di corpo: non smaltato, parzialmente smaltato e completamente smaltato.

Per il nuovo anno modello sono disponibili come optional per il Fiat Ducato speciali pneumatici per tutte le stagioni nel formato da 16 pollici del marchio Bridgestone. Dimensioni e indice di carico rimangono invariati rispetto ai pneumatici standard. Tuttavia, questi pneumatici migliorano la classe di efficienza della CO2 da C a B.

Il nuovo Fiat Ducato è alimentato da moderni turbodiesel multijet con una cilindrata di 2,2 litri. I livelli di potenza 88 kW (120 CV), 103 kW (140 CV) e 132 kW (180 CV) sono disponibili, a seconda del modello, in combinazione con un cambio manuale a sei marce o con un cambio automatico a otto rapporti (non in combinazione con potenza 88 kW). Tutti i motori soddisfano lo standard sulle emissioni Euro 6E.