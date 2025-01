Nuova Lancia Ypsilon protagonista di un nuovo spot televisivo

Lancia inaugura il 2025 con una nuova campagna pubblicitaria che celebra la Nuova Lancia Ypsilon e la sua innata capacità di catturare l’attenzione di un pubblico sofisticato ed esigente grazie al suo design elegante, alle tecnologie innovative e all’attenzione alla sostenibilità. Attraverso una campagna che prevede annunci stampa, televisivi, affissioni e digitali, il fulcro della strategia di comunicazione è l’elegante spot “colleziona gli sguardi”, attualmente in onda sulle principali reti televisive. Inoltre, pochi giorni fa è stato pubblicato un video making-of dello spot che accosta immagini del dietro le quinte delle riprese a brevi interviste ai suoi creatori.

La Nuova Lancia Ypsilon è protagonista del nuovo spot TV “Colleziona gli sguardi”

Ideato e prodotto da Lancia in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria 777, “Colleziona gli sguardi” è stato diretto da Federico Brugia per gli studi Buddy Film e girato a Cinecittà World, il primo parco a tema cinematografico italiano. In questa spettacolare location creata dal premio Oscar Dante Ferretti, è stato costruito un set per ricreare un quartiere della moda che presenta eleganti viali, lussuose vetrine e tocchi speciali dal mondo Lancia. Tra questi ultimi, non si può fare a meno di notare l’abito in velluto blu disegnato da Ginevra Zanivan, già presentato al Concours d’Élégance di Chantilly, dove la Lancia Pu+Ra HPE è stata premiata con il Best of Show, e alcuni raffinati mobili di Cassina, a testimonianza della collaborazione in corso tra due marchi di design italiano di alta qualità di fama mondiale.

Avvolta in questa atmosfera glamour, la Nuova Lancia Ypsilon si fa strada con sicurezza lungo l’esclusiva via dello shopping, catturando non solo l’attenzione dei passanti, ma anche quella dei manichini nelle lussuose vetrine. Una donna seduta in un bar non riesce a staccarle gli occhi di dosso, un uomo d’affari sorride e ammira la sua forma sofisticata. Eppure, il momento più sorprendente è quando i manichini prendono vita per ammirare l’eleganza dell’auto e decidono di rinunciare alla loro vita comoda. I loro movimenti sono inizialmente impercettibili, ma diventano sempre più distinti: i loro occhi seguono il veicolo, le loro teste ruotano e le loro mani premono contro il vetro. Ogni manichino è vestito in modo diverso, ma nessuno di loro riesce a resistere al fascino magnetico del primo veicolo della nuova era Lancia.

Il racconto visivo si dipana evidenziando le caratteristiche principali che rendono unica la Nuova Lancia Ypsilon. Al volante, la donna sofisticata ed elegante dai lunghi capelli rossi incarna lo spirito dell’auto, mentre le sue qualità distintive sono evidenziate attraverso una giustapposizione tra la messa in scena e i dettagli del veicolo. Gli interni di alta qualità offrono un comfort superiore e trasformano ogni viaggio in un momento di puro piacere.

Le tecnologie integrate, come il sistema di infotainment e i fari Full LED, garantiscono la perfetta combinazione di stile e funzionalità. Tutti questi elementi vengono evidenziati attraverso primi piani che consentono al pubblico di ammirare l’artigianalità, l’innovazione e il comfort che contraddistinguono il modello. C’è anche tempo per una scena divertente in cui un drone che trasporta buste della spesa viene ipnotizzato dal fascino tecnologico del nuovo modello, perde il controllo e sbatte contro un palo.

Il nuovo spot esalta le forme sinuose della Nuova Lancia Ypsilon, ispirate ai modelli più importanti del brand. Lo stesso vale per i fanali posteriori rotondi, chiaro riferimento alla Lancia Stratos, e per l’iconico calice sulla griglia anteriore, rivisitato con tre raggi di luce LED. Inoltre, è la prima vettura Stellantis dotata del sistema SALA, l’interfaccia virtuale e intelligente che assicura un’esperienza di guida confortevole e coerente con la tecnologia senza sforzo di Lancia. Best-in-class nel segmento B delle hatchback premium, la nuova creatura del brand italiano presenta le specifiche più complete della categoria, un ampio display da 10,25″, il miglior sistema di assistenza al parcheggio di serie, il più grande sistema di illuminazione esterna in termini di tecnologia ed estensione, ed è l’unica del segmento dotata di Guida Autonoma di Livello 2 di serie.

Infine, il video è accompagnato da un’accattivante cover dell’intramontabile brano di Donna Summer “Hot Stuff”, eseguito in questa versione da Greta Bragoni e arrangiato da Flavio Ibba e Carlo Palmas (Red Rose Production). Il brano aggiunge un tocco di glamour in più allo spot. Ogni nota esalta il dinamismo e l’eleganza del video e rafforza lo slogan “Nuova Lancia Ypsilon Hybrid. Naturalmente accattivante”.

Charles Fuster, Responsabile Marketing e Comunicazione del marchio Lancia, afferma: ” Lo spot ‘Naturally Eye Catching’ esprime in modo elegante e creativo i valori che ci contraddistinguono, evidenziando il fascino naturale della nuova Lancia Ypsilon che unisce fascino, innovazione e sostenibilità. La sua bellezza senza tempo è stata particolarmente apprezzata da una nuova generazione di proprietari Lancia che ne riconoscono l’esclusività e il valore”.

“Tutto ciò è stato supportato dal successo sia degli innumerevoli eventi di fine anno in Italia e all’estero sia dall’affluenza del pubblico negli showroom rinnovati Lancia, che presentano la nuova identità aziendale del marchio. Ora siamo pronti per un 2025 ancora più emozionante e ricco di azione, a partire dal rilancio del nome HF con l’aureola, che apparirà per la prima volta sulla Ypsilon, e dal ritorno di Lancia al motorsport con la Nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, che rende omaggio alla gloriosa storia rallystica del marchio più vincente di sempre”.