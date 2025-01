Citroën auto ufficiale di “Radio Italia Winterland Tour” 2025

Tutto pronto, a Gressoney La Trinité, per la fase iniziale dell’edizione 2025 di “Radio Italia Winterland Tour”. Citroën avrà un ruolo da protagonista nell’imperdibile appuntamento, giunto al decimo compleanno. Il via alle danze nella giornata di sabato 18 gennaio, nella nota località di villeggiatura della Valle d’Aosta orientale, ai piedi del Monte Rosa, dove la kermesse andrà in scana anche domenica 19 gennaio.

La casa del “double chevron”, come fornitrice ufficiale delle auto della manifestazione, si ritaglierà il suo spazio mediatico. Ad ogni tappa, il pubblico potrà ammirare le più importanti novità del marchio, all’insegna della mobilità sostenibile e accessibile. Si conferma così il legame fra Citroën e il Belpaese, sempre molto stretto.

Questi i luoghi scelti, oltre a Gressoney La Trinité, per il nuovo rendez-vous con “Radio Italia Winterland Tour”, nel lungo cammino che andrà avanti fino al 9 marzo: Limone Piemonte (CN), La Thuile (AO), Madesimo (SO), Bardonecchia (TO), Folgaria (TN), Tonale (BS), Prato Nevoso (CN). In ognuno dei posti prima menzionati, dove l’evento farà tappa, Citroën offrirà agli ospiti e al pubblico la possibilità di conoscere da vicino i modelli elettrici ed ibridi a sua firma, che proiettano il comfort e l’innovazione del marchio verso una mobilità più green.

Guardando soprattutto ai giovani, non poteva esserci scelta migliore di “Radio Italia Winterland Tour“, un villaggio turistico invernale itinerante che combina musica, divertimento e la magia della radio, in contesti montani di grandissimo fascino.

In questa tela, un ruolo di primo piano sarà svolto, ovviamente, dalla Citroën ë-C3, che traduce alla spina il modello bestseller del marchio. Questa vettura, equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, promette un’autonomia nel ciclo urbano fino a 440 chilometri. Con la ricarica rapida, in condizioni ottimali, è possibile portare il serbatoio energetico all’80% del pieno in 26 minuti. Presente all’appello anche il SUV C3 Aircross, sempre in versione elettrica, per onorare meglio, sul piano filosofico, la cornice ambientale degli eventi di cui la casa transalpina è partner. A chiudere il cerchio ci penserà la nuova Citroën C4. Presente al villaggio anche la minicar Ami, che sprizza simpatia e spirito ribelle da tutti i pori.