Citroën Holidays sarà presente alla fiera della mobilità Vienna Drive

Citroen è da sempre sinonimo di libertà, mobilità individuale e viaggio insieme. Citroën consolida la sua posizione nel settore dei camper in Europa con l’imminente apertura degli ordini per il Citroën Holidays, che unisce i vantaggi di un camper al comfort quotidiano di un’auto: spostamenti quotidiani, viaggiare, mangiare, dormire: tutto è possibile. Grazie alle sue dimensioni compatte, la Citroën Holidays può spostarsi praticamente ovunque e, con un’altezza inferiore a due metri, entra in qualsiasi parcheggio e nella maggior parte dei garage, sia in città che in spiaggia. Fino a quattro persone possono esplorare in completa libertà e comodità grazie agli interni spaziosi e modulari.

La “vita da camper” è diventata un vero e proprio fenomeno sociale: i clienti godono della grande libertà di una “casa mobile” che permette loro di trascorrere comodamente e comodamente la notte sotto le stelle e svegliarsi nel cuore della natura. Per soddisfare questa aspettativa del mercato, il marchio Citroën ha collaborato con Bravia Mobil , uno dei principali convertitori, e ha lanciato la nuova Citroën Holidays. Il camper rimane fedele alla filosofia Citroën di garantire un elevato livello di benessere a bordo.

Sapientemente pensato fin nei minimi dettagli, Citroën Holidays offre grande libertà di viaggio, comfort eccezionale e versatilità eccezionale, per momenti unici durante il viaggio e a destinazione. Basata sullo SpaceTourer, la Citroën Holidays si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni. Offre inoltre tutti i comfort di un camper per un massimo di quattro persone: tetto sollevabile, panca trasformabile in letto, angolo cottura rimovibile e tavolo allungabile.

Il tetto sollevabile, disponibile in tinta con la carrozzeria, offre molta libertà di movimento. Permette di stare in piedi all’interno e ospita un’ampia zona notte per due persone con una larghezza di 1,20 m e una lunghezza di 1,95 m. Inoltre, il pratico sedile posteriore può essere spostato e ripiegato per creare un comodo letto matrimoniale viene creata una larghezza di 1,15 metri e una lunghezza di 1,90 metri. Questa panca è anche sfoderabile se è necessario più spazio a bordo. Chi dorme nella zona inferiore può usufruire del lunotto posteriore apribile separatamente per dormire all’aria fresca della natura, nonché dei tappetini termici sul parabrezza e sui finestrini laterali. Ci sono anche finestre panoramiche integrate nel tetto eretto per controllare la ventilazione e la luminosità.

La zona cucina di Citroën Holidays è dotata di lavello, frigorifero da 16 litri, angolo cottura e tanto spazio per riporre gli oggetti, così da poter preparare i pasti quasi come a casa. Inoltre le due porte scorrevoli laterali garantiscono una ventilazione ottimale. I versatili vani portaoggetti offrono molto spazio per bagagli, generi alimentari, stoviglie e utensili da cucina. Gli elettrodomestici possono essere comodamente collegati alle prese interne da 230 V e USB. Il tavolo a scomparsa consente pasti conviviali all’interno per un massimo di quattro persone grazie ai sedili anteriori che ruotano verso la zona giorno. Il tavolo è inoltre sfoderabile per poterlo utilizzare anche all’esterno. L’angolo cottura è anche smontabile per cucinare in mezzo alla natura. Se necessario, sui due mancorrenti sul tetto è possibile fissare un tendalino o una tenda montabile.

L’intero interno è funzionale e pratico fin nel più piccolo dettaglio. Il tavolo può essere utilizzato per mangiare, lavorare o giocare e può anche essere riposto se è necessario più spazio. La Citroën Holidays offre anche numerosi vani portaoggetti per mantenere gli interni in ordine. Dispone di un serbatoio da 10 litri per lo stoccaggio dell’acqua pulita e da 10 litri per le acque reflue. Il camper è dotato di una doccia esterna nella parte posteriore del veicolo, abbinata ad un serbatoio da 25 litri. Il veicolo può essere dotato anche di toilette estraibile.

Citroën Holidays propone un sistema di riscaldamento Webasto programmabile per garantire una temperatura ottimale a bordo. L’illuminazione interna e la ventilazione possono essere facilmente controllate tramite un pannello di controllo all’interno. Il camper è dotato di una porta di ricarica da 230 V all’esterno e di una presa da 230 V, nonché di due porte USB-A e USB-C all’interno. A bordo è inoltre disponibile una stazione di ricarica wireless per smartphone, posizionata in posizione particolarmente comoda nella consolle centrale. È anche possibile montare un pannello solare sul tetto del veicolo.

Un altro vantaggio della nuova Citroën Holidays è la sua grande versatilità. Fatto su misura per le avventure, si rivela estremamente pratico anche nella vita di tutti i giorni. La sua lunghezza compatta di 4,98 metri offre grande agilità e maneggevolezza. Questa qualità è supportata dal nuovo servosterzo elettrico dello SpaceTourer, che riduce lo sforzo e migliora la manovrabilità. La sua lunghezza compatta facilita il parcheggio, mentre l’altezza di 1,99 metri consente l’accesso alla maggior parte dei parcheggi oltre ad essere vantaggiosa per i pedaggi in molti paesi.

I sedili sono rivestiti con materiali morbidi e attraenti che garantiscono un elevato livello di comfort di seduta. I sedili anteriori girevoli e riscaldati consentono di sedersi comodamente, anche quando fuori fa più freddo. A seconda delle esigenze, il volume del bagagliaio può essere aumentato grazie al sedile posteriore scorrevole o removibile.

Per la Citroën Holidays sono disponibili due motori diesel: il BlueHDi 145 Stop&Start in abbinamento al cambio manuale a 6 marce e il BlueHDi 180 Stop&Start in abbinamento al cambio automatico a 8 marce. I motori potenti ed efficienti consentono al veicolo di percorrere lunghe distanze ed esplorare nuove aree senza restrizioni.

Citroën Holidays beneficia di tutte le caratteristiche del nuovo Citroën SpaceTourer. Ha un design moderno che sottolinea la nuova identità del marchio Citroën. Il furgone è ora ancora più elegante con un frontale che riflette il nuovo linguaggio di design e l’identità del marchio Citroën, ancora meglio connesso con un sistema di infotainment di ultima generazione e ancora più comodo e pratico con tanti vani portaoggetti ampliati e intelligenti. Due porte laterali scorrevoli garantiscono un comodo accesso e una buona ventilazione, mentre i bagagli possono essere rimossi attraverso un lunotto posteriore apribile separatamente senza aprire il bagagliaio.