Il Team Peugeot TotalEnergies svela la sua formazione di piloti per il 2025

Il Team Peugeot TotalEnergies svela con entusiasmo la formazione dei piloti delle sue due PEUGEOT 9X8 Hypercar per il Campionato del mondo endurance FIA ​​(WEC) 2025. La stagione 2025 del FIA WEC inizierà il 28 febbraio 2025, con la gara inaugurale al Lusail International Circuit per i 1812 km del Qatar.

Il Team Peugeot TotalEnergies: la 9X8 #93 sarà guidata da Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Éric Vergne

Il calendario del Campionato del Mondo Endurance includerà alcune delle gare più prestigiose e affascinanti del panorama motoristico internazionale. Tra queste spicca la leggendaria 24 Ore di Le Mans, considerata il culmine delle competizioni di resistenza e simbolo di eccellenza tecnica e umana. Accanto a questo appuntamento iconico, si disputeranno altre gare di grande rilievo, come la 6 Ore di Imola, che riporterà l’adrenalina delle corse endurance in Italia, e la 6 Ore di Spa, conosciuta per il suo tracciato impegnativo e spettacolare.

Il calendario comprenderà inoltre eventi distribuiti in tutto il mondo, con tappe in Qatar, Brasile, Stati Uniti e Giappone, fino a concludersi a novembre con la tappa finale in Bahrein. Per tutta la stagione, le straordinarie Peugeot 9X8, emblema di innovazione tecnologica e prestazioni d’avanguardia, rappresenteranno con fierezza i colori del Leone, affrontando ogni sfida tecnica e sportiva con determinazione e passione.

Olivier Jansonnie, direttore tecnico del programma Peugeot Sport FIA WEC, ha dichiarato: “Abbiamo costruito le nostre formazioni basandoci su un preciso equilibrio tra esperienza e dinamismo. Mikkel Jensen, Jean-Éric Vergne e Paul Di Resta, nella vettura n. 93, portano una forte coesione, una comprovata competenza e una grande coerenza.

Mentre Loïc Duval, Stoffel Vandoorne e Malthe Jakobsen, nella vettura n. 94, uniscono la visione strategica di piloti esperti all’energia e all’audacia di un giovane talento promettente. Théo Pourchaire, che ha completato i suoi primi test di resistenza a dicembre, completa la formazione 2025 come collaudatore per questa nuova stagione. Non vediamo l’ora di vedere questi piloti dare il massimo in pista e di emozionare i fan di tutto il mondo”.