Maserati: si rinnova il programma Extra10 Warranty

Sono trascorsi poco meno di tre anni da quando Maserati lanciava il programma Extra10 Warranty. Parliamo di un programma che permette di estendere la garanzia anche sui componenti del gruppo propulsore, comprendente quindi motore, cambio e trasmissione, fino ad un massimo di 10 anni dalla data di effettiva immatricolazione del veicolo; in accordo con una ispezione da mettere a punto presso una concessionaria ufficiale del Costruttore del Tridente.

Tutti i modelli del costruttore modenese possono beneficiare di tale copertura, ad eccezione delle varianti esclusivamente elettriche. Il programma si aggiunge alla garanzia contrattuale di tre anni e all’Extended Warranty, opzionale, che introduce una copertura di 4 e 5 anni.

Il piano proposto da Maserati è stato aggiornato di recente

Oggi Maserati è in piena trasformazione, le note problematiche che sta attraversando il Costruttore del Tridente necessitano di una sostanziale revisione dell’approccio e di un atteso piano di rilancio. In questo contesto di cambiamenti, anche il piano Extra10 Warranty è stato rivisto e aggiornato nell’ottica di garantire vantaggi ancora più interessanti anche per quella fetta di utenti che ne beneficiava già. Chi sottoscrive, o ha già sottoscritto, la garanzia potrà ora beneficiare di uno sconto nell’ordine del 15% su ogni ricambio necessario e sugli accessori originali per tutta l’intera durata del programma di garanzia. Nella Extra10 Warranty di Maserati sono inclusi tutti quei prodotti e strumenti utili per la manutenzione programmata, escludendo però pneumatici, lubrificanti e merchandising vario purché non siano già compresi nella copertura.

Tutti i vantaggi possono essere applicati soltanto presso le concessionarie Maserati beneficiando di accessori originali e altri componenti utilizzati nelle riparazioni eseguite presso la medesima concessionaria di riferimento. Allo stesso tempo non viene prevista alcuna limitazione all’acquisto di accessori, sebbene i ricambi dovranno comunque corrispondere all’eventuale riparazione effettuata sulla vettura con attiva la garanzia Extra10 Warranty.

Il chilometraggio è illimitato

La Extra10 Warranty di Maserati si può rinnovare di anno in anno e permette di beneficiare pure del chilometraggio illimitato, oltre che del soccorso stradale e dell’auto di cortesia inclusa in caso di necessità. Il servizio include pure le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare presso la rete di assistenza Maserati, ma anche le campagne di assistenza obbligatoria o di richiamo ufficialmente notificate.

Ricordiamo anche che la vettura interessata non deve aver avuto incidenti rilevanti e che tutti i suoi sistemi non devono essere stati manomessi; esclusa anche la possibilità di partecipare a competizioni automobilistiche. Infine la garanzia non copre interventi di manutenzione ordinaria e costo dei materiali soggetti ad usura; esclusi pure i danni alla vernice, alle cromature e alle tappezzerie. Nel caso si decidesse di vendere una Maserati coperta dalla Extra10 Warranty, questa potrà essere trasferita alla propria nuova Maserati.