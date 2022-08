Maserati: garanzia di 10 anni per motore, cambio e trasmissione

Per rafforzare l’immagine di solidità, la Casa automobilistica del Tridente ha in serbo un’iniziativa mai vista prima tra i marchi del lusso. Si chiama Maserati Extra10 Warranty Program ed è un nuovo programma di estensione di garanzia e si prefigge di allungare la copertura dei componenti del gruppo propulsore. In totale, dieci anni di garanzia per quanto riguarda motore, cambio e trasmissione. Il successo passa anche attraverso un miglioramento sotto questo punto di vista e chi lavora nella compagnia ne è al corrente. Qualche critica era, infatti, piovuta in passato a proposito della presunta scarsa affidabilità.

Maserati Extra10 Warranty Program: cos’è e perché è una prima assoluta (nel lusso)

Il conglomerato Stellantis fa parecchio leva sull’appetibilità commerciali dei tre brand premium al suo interno: tra DS, Lancia e l’azienda modenese il pubblico ne vedrà delle belle. Quest’ultima si metterà un gradino sopra le altre e per giustificare il maggiore prezzo di vendita dei suoi veicoli si lavora anche nel servizio post vendita. Il servizio Maserati Extra10 Warranty Program va ad aggiungersi al programma di estensione di garanzia quarto e quinto anno già in essere, il cosiddetto Extended Warranty.

È disponibile a livello globale per tutti i clienti proprietari di un qualsiasi modello del Tridente, entro nove anni e sei mesi dalla data di immatricolazione, senza nessun genere di limite in merito al chilometraggio. L’ampliamento a Usa, Canada e America Latina avverrà il prossimo 1° di ottobre. Quanto annunciato costituisce una rilevante novità sul versante delle vetture di lusso, volta a consolidare il prestigio delle vetture nel tempo e di ottenere, di conseguenza, un migliore valore residuo sull’usato.

Chi è già cliente ha la facoltà di accertare l’idoneità del proprio esemplare e ricevere ogni delucidazione del caso circa l’attivazione del servizio Extra10 Warranty Program nelle concessionarie ufficiali. Inoltre, l’operatore saprà illustrare i molteplici servizi extra abbinabili, tra cui il ritiro e la riconsegna al proprio domicilio, l’auto sostitutiva , ecc. Difatti, Maserati punta parecchio sul Performance Service Lab, il centro adibito alla creazione di servizi e offerte incentrate sulle necessità degli acquirenti, per fornire una Customer Experience unica nel suo genere e votata al domani.