Alfa Romeo Tonale, tutte le novità e i prezzi per il modello nel 2025

Al Salone di Parigi 2024, ormai alcuni mesi fa, è stata presentata la nuova versione dell’Alfa Romeo Tonale, un modello che non si configura come un restyling ma come un aggiornamento annuale, con modifiche minori concentrate sugli interni.

Esteticamente, il SUV compatto del marchio del Biscione mantiene la sua linea, ma con alcuni dettagli interni rinnovati. La principale novità visibile riguarda il selettore della trasmissione automatica, ora sostituito da un comando circolare posizionato sul tunnel centrale, al posto della tradizionale leva. Inoltre, sono introdotti nuovi dettagli nelle finiture e una grafica aggiornata per il display digitale, che arricchiscono l’esperienza di guida.

Il prezzo di partenza dell’Alfa Romeo Tonale 2025 è fissato a 40.600 euro. Come per il modello precedente, la Tonale 2025 è disponibile in due allestimenti, Sprint e Veloce, abbinabili a tre diverse motorizzazioni: il 1.6 diesel da 130 CV, il 1.5 ibrido da 160 CV e il powertrain plug-in da 280 CV.

L’allestimento Sprint di base include cerchi in lega da 18″, fari full LED con abbaglianti automatici, monitor centrale da 10,25″, strumentazione digitale da 12,3″, cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, climatizzatore automatico bizona e sistema keyless.

L’allestimento Veloce della Tonale offre in più cerchi in lega da 19″, pacchetti Comfort, Premium, Veloce e Winter, che comprendono sedili anteriori riscaldabili e ventilati, proiettori a matrice LED, palette in alluminio al volante, sospensioni adattive, pinze freno rosse, luci ambientali multicolore e vetri posteriori oscurati.

La nuova versione Intensa presentata al Salone di Bruxelles 2025 include cerchi in lega bicolore da 20″, pinze freno nere, tre colorazioni per la carrozzeria, sedili in Alcantara, loghi Intensa, sospensioni elettroniche a controllo elettronico, guida assistita di livello 2, impianto audio Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti e subwoofer, e sedili riscaldabili con regolazioni elettriche.

I prezzi nel dettaglio per i vari allestimenti dell’Alfa Romeo Tonale vanno dalla Sprint 1.6 diesel 130 CV a 40.600 euro, il 1.5 ibrido 160 CV a 42.400 euro, il PHEV 280 CV Q4 a 47.900 euro; alla Veloce 1.6 diesel 130 CV a 46.100 euro, il 1.5 ibrido 160 CV: 52.200 euro e il PHEV 280 CV Q4 a 57.700 euro.