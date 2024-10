Alfa Romeo Tonale MY2025: anteprima a Parigi, senza leva del cambio

Come già annunciato dal Costruttore del Biscione, al Mondial de l’Auto 2024 di Parigi Alfa Romeo ha presentato tutta la sua gamma introducendo tre anteprime all’interno di uno stand in grado di condurre i visitatori in un viaggio immersivo al cuore del Made in Italy. Fra le novità più attese c’è anche l’Alfa Romeo Tonale ora destinataria del Model Year 2025; il primo C-SUV elettrificato del Biscione si presenta con una rinnovata attenzione rivolta soprattutto all’interno dell’abitacolo.

L’area espositiva occupata da Alfa Romeo a Parigi ragiona tuttavia sul concetto di Bottega, un concept che è in grado di porre in essere un’esperienza multisensoriale completa in accordo con la collaborazione di alcune eccellenze dell’Italia Produttiva come Alcantara, ART, Evolution, Desire, Magna Pars, Borgese, Poltrona Frau e Schedoni; tutte, a vario titolo, coinvolte nei nuovi progetti del Costruttore del Biscione. Qui, oltre all’Alfa Romeo Tonale, trovano posto la nuova Alfa Romeo Junior, proposta per la prima volta nella variante Ibrida Speciale con propulsore da 136 cavalli di potenza accanto alla Veloce elettrica da 280 cavalli di potenza, l’ormai iconica Alfa Romeo 33 Stradale, la cui prima consegna è prevista già a dicembre di quest’anno, e la Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520 cavalli di potenza.

L’Alfa Romeo Tonale MY2025 introduce una nuova caratterizzazione del tunnel centrale, dove manca la tradizionale leva del cambio

La nuova Alfa Romeo Tonale MY2025 debutta in anteprima al Mondial de l’Auto 2024 di Parigi, introducendo qualche miglioria a poco meno di tre anni dal suo debutto ufficiale. Come accennato, mutano soprattutto alcuni dettagli specialmente per ciò che riguarda l’abitacolo. Sebbene il costruttore avesse annunciato una revisione stilistica del tunnel centrale, va detto che l’unica differenza con l’Alfa Romeo Tonale attuale si ravvisa nell’area della “slitta” che accoglieva la leva del cambio. Accoglieva perché adesso il selettore del cambio a leva è stato sostituito da un più moderno rotore per la gestione del cambio automatico a 6 o 7 rapporti. Rimane invariata la disposizione dei vani e degli altri elementi caratteristici di questa zona dell’abitacolo del C-SUV.

L’Alfa Romeo Tonale MY2025 introduce poi ulteriori ottimizzazioni in termini di display che caratterizza il quadro strumenti. Ciò per migliorare visibilità e leggibilità di alcune informazioni fondamentali come quelle legate al livello di carburante residuo, livello della batteria e orologio. Non cambia la conformazione a “cannocchiale” del quadro strumenti.

Due i livelli di allestimento disponibili

I livelli di allestimento per la gamma dell’Alfa Romeo Tonale MY2025 sono lo Sprint e il Veloce, secondo una gamma che a livello di motori conferma quasi completamente quanto già visto già sulla generazione precedente. Sembra infatti mancare solamente la motorizzazione 1.5 mild hybrid da 130 cavalli di potenza. Rimangono invece le unità 1.6 diesel da 130 cavalli di potenza, il 1.5 mild hybrid da 160 cavalli di potenza e il 1.3 Plug-In Hybrid Q4 da 280 cavalli che si pone ancora al top della gamma.

L’avvio della commercializzazione di questa nuova Alfa Romeo Tonale MY2025 avverrà a partire dal prossimo mese di novembre, ma non dovremmo aspettarci forti differenze in termini di prezzo rispetto al listino attuale. Oggi il diesel 1.6 da 130 cavalli in allestimento Sprint parte da 39.800 euro.