DS aspira a rivaleggiare con Rolls-Royce e Bentley

DS Automobiles mira a sfidare i colossi del lusso come Rolls-Royce e Bentley, con l’ambizione di evolversi dal segmento premium a quello del lusso assoluto. Lo ha dichiarato Thierry Métroz, direttore del design del marchio, che ha sottolineato come l’obiettivo di DS sia “diventare la Louis Vuitton dell’automobile”. Intervistato da Autocar al Salone dell’auto di Bruxelles, in occasione del debutto pubblico della nuova ammiraglia N.8, Métroz ha spiegato che, sebbene il marchio sia attualmente considerato premium, la sua vera missione è andare oltre, cercando di toccare le vette del lusso. Tuttavia, ha avvertito che questo è un processo che richiederà tempo e, nonostante sia una visione a lungo termine, è possibile che DS non raggiunga mai pienamente tale traguardo, ma continuerà a puntare a una continua evoluzione per posizionarsi come un leader nell’alto di gamma.

DS Automobiles aspira a “diventare la Louis Vuitton dell’automobile”

“C’è molto lavoro, perché il marchio è molto giovane. Abbiamo lanciato il marchio solo nel 2014. Probabilmente ci vogliono più di 10 anni, forse 20 anni di più per avere il posizionamento di un marchio automobilistico di lusso”. Riguardo al modo in cui DS potrebbe realizzare “il nostro sogno”, ha affermato: “Dobbiamo concentrarci molto sulla qualità dei dettagli”. Métroz ha spiegato che la N 8 si è già ispirata alla Bentley per quanto riguarda gli interni, compresi l’uso dei materiali e la loro applicazione. “È un interno molto lussuoso”, ha detto. “Rispetto ai nostri concorrenti tedeschi, è una questione di qualità dei materiali e dei dettagli degli interni. È un gusto lussuoso. “Non è tedesco per gli interni; è più simile a Bentley. Non è Bentley, ovviamente, ma il tipo di ispirazione è più Bentley o Rolls-Royce che Audi o Volkswagen .”

Quando gli è stato chiesto come DS potesse trasmettere una sensazione di lusso utilizzando le architetture condivise di Stellantis, Thierry Métroz ha ammesso che non sarà una cosa semplice, ma ha sottolineato che il marchio aveva la capacità di intervenire su aspetti cruciali delle strutture, come abbassare le linee del tetto e spostare il parabrezza, per ottenere proporzioni più raffinate e distintive.

Per quanto riguarda la No8, Métroz ha dichiarato che non sono stati fissati obiettivi specifici di volume di vendita, ma che l’intento primario è offrire un’auto di alta qualità con un design sofisticato, focalizzandosi particolarmente sulla qualità degli interni. Ha aggiunto che, pur essendo necessario vendere auto, il marchio non mira ad alti volumi ma punta a rafforzare il proprio posizionamento come simbolo di lusso.

Inoltre, ha confermato che le nuove versioni del SUV DS 7 e della berlina DS 4, che saranno rinominate No7 e No4, condivideranno “lo stesso spirito” della No8. Métroz crede che i design audaci stiano acquisendo sempre maggiore importanza, considerando che molti nuovi concorrenti cinesi sembrano imitare marchi come Porsche o Tesla, mentre DS continuerà a perseguire una visione più forte e originale.