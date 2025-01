Nuovo Lancia SUV: in futuro ci sarà spazio per un modello in stile Junior?

Lancia con Stellantis sta rinascendo e infatti dopo l’arrivo della nuova Ypsilon sarà la volta nel 2026 di una nuova ammiraglia: la Gamma. Poi tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029 sarà la volta della nuova Delta un modello molto atteso. Qualcuno si chiede però se in futuro ci potrà essere spazio anche per qualche altro modello oltre ai tre già confermati ufficialmente.

Ecco come potrebbe apparire un nuovo Lancia SUV se in futuro la casa italiana deciderà di proporre un simile modello

In particolare sono in tanti a pensare che se ci sarà un quarto modello nella gamma di Lancia questo possa essere un piccolo SUV per affiancare nel segmento B del mercato la nuova Ypsilon. Insomma si tratterebbe di un veicolo vicino nelle dimensioni e nella filosofia alla recente Alfa Romeo Junior nuova entry level della casa automobilistica del Biscione che ha fatto il suo debutto lo scorso 10 aprile e che sembra stia ottenendo buoni risultati sul mercato con oltre 20 mila ordini giò arrivati ad Alfa Romeo.

A proposito di un simile modello segnaliamo che nelle scorse ore il creatore digitale Salvatore Lepore da Foggia ci ha fornito la sua personalissima ipotesi su quello che potrebbe essere lo stile di un nuovo SUV compatto di Lancia. Appare evidente come la base di questo render sia proprio Alfa Romeo Junior ma con gli elementi tipici delle auto del nuovo corso della casa piemontese. Ovviamente difficilmente i due modelli sarebbero così simili nella realtà ma questo render ha comunque il pregio di mostrarci a grandi linee quello che potrebbe essere lo stile di un nuovo SUV compatto del brand torinese di Stellantis.

Una vettura di questo tipo finirebbe per aumentare e non di poco immatricolazioni e quote di mercato del brand e dunque non possiamo di certo escludere che qualcosa di simile alla fine possa essere davvero proposto verso la fine del decennio.