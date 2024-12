Nuova Lancia Delta: dopo il suo debutto nulla sarà più come prima

Nuova Lancia Delta è una delle novità più importanti previste dalla casa piemontese per il suo futuro. Si tratta di uno dei modelli più attesi in assoluto tra quelli che Stellantis ha intenzione di lanciare sul mercato da qui al 2030. Il suo arrivo originariamente era previsto per il 2028 ma a quanto pare la sua presentazione averrà con un leggero ritardo rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Nel corso di una recente intervista il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha infatti ammesso che il debutto della vettura potrebbe avvenire non più nel 2028, ma nel corso dei primi mesi del 2029.

Ecco dal web come immaginano la nuova Lancia Delta il cui debutto è stato leggermente posticipato

Al di la di questo ritardo una cosa sembra certa: con il lancio della nuova Lancia Delta nulla sarà più come prima per la casa piemontese, che dopo un lungo periodo di oblio il gruppo Stellantis ha deciso di rilanciare in grande stile con l’arrivo di tre nuovi modelli: Ypsilon, Gamma e Delta. Quest’ultima in particolare si candida a diventare il modello più rappresentativo del nuovo corso del brand premium di Stellantis che pensa di avere le carte in regola per poter dire la sua nel mondo dei motori in Europa nei prossimi anni.

A proposito della nuova Lancia Delta, oggi vi segnaliamo un’interessantissima ipotesi trapelata sul sito ItalPassion.fr nelle scorse ore. Si tratta di una creazione digitale del giovane designer automobilistico francese Mathys Bourbigot che ha proposto la sua personalissima interpretazione di quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori. Ovviamente non sappiamo se sarà davvero questo il design della nuova Delta, anche se di recente Napolitano ha dichiarato che questa vettura sarà sportiva e muscolare come il suo celebre antenato.

Ricordiamo che la nuova Lancia Delta dovrebbe essere realizzata su piattaforma STLA Medium anche se qualcuno ipotizza anche l’utilizzo della STLA Small. In ogni caso l’auto arriverà sul mercato anche in versione ibrida oltre che completamente elettrica. Nella gamma della vettura sarà presente anche una versione HF che sarà la top di gamma e che potrebbe riportare Lancia nel campionato del mondo di Rally.