Lancia Ypsilon Rally 4 HF e Miki Biasion visitano i Paesi Bassi

La nuova vettura da rally Lancia, la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, ha fatto una breve visita nei Paesi Bassi. In questo momento speciale, la vettura è stata presentata nientemeno che da Miki Biasion, il leggendario pilota di rally italiano più vincente di sempre e due volte campione del mondo che legò indissolubilmente il suo nome a Lancia negli anni ’80 e ’90. Biasion ha testato la Ypsilon Rally 4 HF e ha contribuito allo sviluppo della vettura fornendo feedback su aspetti quali setup, frenata e taratura del motore.

La leggenda del rally e due volte campione del mondo Miki Biasion presenta la nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Lancia si prepara a un ritorno audace nel mondo dei rally con la nuova Ypsilon Rally 4 HF, una versione sportiva dell’iconica Ypsilon. Questo modello è equipaggiato con un motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri, che produce 212 CV e dispone di quattro valvole per cilindro. La Ypsilon Rally 4 HF vanta trazione anteriore, una trasmissione meccanica a cinque marce e un differenziale meccanico a slittamento limitato, conferendo alla vettura prestazioni eccellenti e una guida entusiastica, proprio come i modelli da competizione.

Presente all’evento anche Eugenio Franzetti, neo direttore di Lancia Corse HF: “È un momento emozionante per Lancia. Siamo pronti a presentare la Lancia Ypsilon 4 HF il prossimo anno e a tornare ai rally”. Con la Ypsilon Rally 4 HF Lancia fa il suo ingresso nel mondo dei rally, con una forte attenzione ai giovani piloti e la passione per le competizioni. Franzetti ha dichiarato: “La Ypsilon Rally 4 HF rappresenta la scelta ideale per gli amanti del rally e ha tutte le carte in regola per diventare una forte concorrente nella classe Rally4 e nei campionati a due ruote motrici.”

La nuova Lancia Ypsilon HF, una versione 100% elettrica della Ypsilon, rappresenta un’evoluzione ad alte prestazioni della gamma. Equipaggiata con un motore elettrico da 280 CV, la Ypsilon HF accelera da 0 a 100 km/h in appena 5,8 secondi. Il modello sfoggia un telaio ribassato, una carreggiata più ampia e un design muscoloso, richiamando le linee dei modelli storici di Lancia. Lancia prevede di lanciare la Ypsilon HF sul mercato a partire da maggio 2025.

Oltre alle entusiasmanti prospettive nel mondo dei rally, quest’anno Lancia è tornata nei Paesi Bassi con cinque nuovi showroom in posizioni strategiche. Ad Amsterdam, Rotterdam, L’Aia, Utrecht e Zwolle. la nuova Lancia Ypsilon con trazione completamente elettrica o in versione ibrida può essere ampiamente scoperta. Questi showroom rappresentano una parte importante del piano strategico decennale di rinascita di Lancia, con il quale il marchio punta a riconquistare la propria posizione nel segmento premium europeo.