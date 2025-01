Peugeot Sport saluta Point S come partner chiave del Team Peugeot TotalEnergies 

Peugeot Sport è orgogliosa di annunciare Point S come partner chiave per il programma Hypercar del Team Peugeot TotalEnergies nel Campionato Mondiale Endurance (FIA WEC). Questa collaborazione segna un’importante pietra miliare e introduce Point S, la rete indipendente leader a livello mondiale di servizi per pneumatici e automobili, nel dinamico mondo delle gare di endurance.

Questa partnership sottolinea il desiderio di Peugeot Sport di collaborare con partner visionari

Nell’ambito di questa partnership, il logo Point S sarà presente sulla Hypercar Peugeot 9X8 e in tutto l’ambiente di lavoro del Team, per tutta la stagione FIA ​​WEC 2025. Questa collaborazione evidenzia l’impegno reciproco di Peugeot Sport e Point S per innovare e offrire prestazioni eccezionali, sia dentro che fuori pista.

La stagione WEC 2025 inizierà il 28 febbraio sul Circuito Internazionale di Lusail con la gara di 1812 km del Qatar. La Peugeot 9X8 Hypercar prenderà parte a gare di durata iconiche come la 24 Ore di Le Mans e la 6 Ore di Imola. La squadra sarà rappresentata da sei piloti esperti: Paul Di Resta, Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Mikkel Jensen, Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne, che porteranno l’eccellenza di Peugeot Sport sulla scena internazionale.

Questa partnership sottolinea il desiderio di Peugeot Sport di collaborare con partner visionari che condividono la sua passione per l’innovazione e la sostenibilità. Integrando Point S nel programma WEC, Peugeot Sport riafferma la sua missione di ispirare e offrire eccellenza ai massimi livelli del motorsport.

Jean-Marc Finot, Vice Presidente Senior di Stellantis Motorsport, ha sottolineato l’importanza di questa alleanza: “Siamo lieti di accogliere Point S come partner chiave del Team Peugeot TotalEnergies. Questa partnership riflette un impegno condiviso per l’innovazione, le prestazioni, la sostenibilità e la soddisfazione del cliente, valori racchiusi nel DNA di Stellantis e Point S. Insieme, affronteremo le sfide del moderno sport motoristico e creeremo un impatto sostenibile per i nostri fan e clienti. »

Fabien Bouquet, CEO internazionale di Point S, ha espresso il suo entusiasmo per questa collaborazione : “La nostra partnership con il Team Peugeot TotalEnergies segna un nuovo entusiasmante capitolo per Point S. Entrando nel mondo delle gare di endurance, stiamo allineando la nostra esperienza nell’eccellenza automobilistica con lo status leggendario di Peugeot Sport nel motorsport. Insieme dimostreremo valori comuni di precisione, innovazione e prestazioni. Non vediamo l’ora di supportare Peugeot Sport mentre spinge i confini di ciò che è possibile in pista. »

Fondata nel 1971, Point S è la più grande rete indipendente al mondo di specialisti di servizi automobilistici. Point S offre una gamma diversificata di prodotti, servizi e soluzioni di qualità per la manutenzione dei veicoli, con 54 anni di storia e un concetto di distribuzione implementato in cinque continenti. Con oltre 6.500 punti vendita, l’azienda è presente in 51 paesi e impiega più di 31.700 persone.