Rolex 6 Ore di San Paolo: entrambe le Peugeot 9X8 a punti

Le due Peugeot 9X8, partite dalla seconda e terza fila, hanno avuto un’ottima partenza alla 6 Ore di San Paolo. Loïc Duval (#94) ha difeso con tenacia il suo quarto posto (1:25.520 al 5° giro), mentre Mikkel Jensen (#93) ha guadagnato una posizione e ha concluso il primo giro al quinto posto. Prima del primo pit stop, avvenuto dopo 40 giri, le 9X8 si trovavano rispettivamente al terzo e quarto posto. Loïc e Mikkel sono rimasti al volante per un secondo stint intenso, che ha dovuto essere accorciato di circa dieci giri a causa dell’elevato degrado degli pneumatici sul circuito di Interlagos appena asfaltato. Dopo il secondo pit stop, le Peugeot 9X8 sono riuscite a mantenere le loro posizioni di partenza.

Peugeot 9X8: entrambe a punti al Rolex 6 Ore di San Paolo

Malthe Jakobsen e Paul Di Resta, che avevano completato un’eccellente sessione di qualifiche il giorno precedente, si sono messi al volante rispettivamente delle vetture #94 e #93, equipaggiate con pneumatici medi nuovi. Dopo un doppio stint guidato a tutta velocità, Loïc Duval e Mikkel Jensen sono tornati in pista per portare le vetture al traguardo, mentre il team Peugeot TotalEnergies gareggiava con una formazione di due vetture questo fine settimana.

Dopo sei ore di dura lotta, la Peugeot 9X8 #94 ha tagliato il traguardo al sesto posto, con la #93 subito dietro, al settimo. Dopo una frustrante 24 Ore di Le Mans, il team Peugeot TotalEnergies si è ripreso con il suo miglior risultato stagionale. Dopo una pausa estiva di otto settimane, il Campionato del Mondo Endurance FIA riprende sul circuito di Austin, in Texas, USA, all’inizio di settembre.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di PEUGEOT Sport: “Il nostro ritmo di gara era quello previsto, ma forse abbiamo sottovalutato la velocità dei nostri tre diretti concorrenti, che erano molto veloci. Avremmo potuto concludere in quinta e sesta posizione: è un peccato, ma abbiamo perso tempo in FCY. Dovremo analizzare il perché. I distacchi si stanno riducendo sempre di più e ci saranno più opportunità di ottenere buone prestazioni fino alla fine della stagione.”

Mikkel Jensen (PEUGEOT 9X8 #93): “Il vantaggio di una formazione a due piloti è che si impara molto dal primo doppio stint e ci si può adattare di conseguenza a fine gara. In questa gara, la gestione del degrado degli pneumatici è stata fondamentale e ci sono riuscito meglio nel mio ultimo stint. Nel complesso, è stato un buon weekend per la squadra, con ottime prestazioni in qualifica e un solido risultato finale. Ora dobbiamo concentrarci sul degrado degli pneumatici.”

Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94): “Una partenza abbastanza fluida per me e un buon primo stint. Ho faticato di più nel secondo stint, perché le gomme posteriori si sono degradate notevolmente, costringendoci ad anticipare il pit stop. Questo ha reso il nostro stint finale un po’ più lungo di quello dei nostri concorrenti, e abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna con la FCY, che ci è costata circa quindici secondi.”