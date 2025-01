DS Automobiles: punti importanti in Formula E a Città del Messico

Partita all’inizio di dicembre in Brasile, l’undicesima stagione del campionato mondiale ABB FIA Formula E ha visto il suo secondo appuntamento questo sabato all’Autodromo Hermanos Rodriguez in Messico. Una pista che la competizione mondiale delle monoposto elettriche ha visitato già per la 9° volta. Ottimi nelle qualifiche con il primo posto di Maximilian Günther e il quarto di Jean-Éric Vergne, i due piloti di DS Automobiles si sono dati battaglia e si sono affrontati nei quarti di finale.

DS Automobiles grazie ai suoi due piloti ottiene 18 punti molto importanti in Messico

È stato JEV ad avanzare fino alla semifinale e ad avere bisogno di soli 184 millesimi di secondo per assicurarsi un posto in finale, ulteriore prova dell’eccellente livello di prestazioni delle DS E-TENSE FE25 sviluppate a Versailles. Davanti a tribune gremite, il due volte campione francese si è posizionato al 3 ° posto sulla griglia di partenza, mentre il suo compagno di squadra tedesco Maximilian Günther al 6 ° posto.

Se i primi giri sono stati tranquilli con pochi cambi di posizione, le prime attivazioni degli “Attack Mode” hanno cambiato completamente l’aspetto della gara con numerosi sorpassi. Per quanto riguarda il team DS Penske, i due piloti hanno scelto di mantenere 6 minuti di modalità attacco per l’ultima parte della gara. Purtroppo una doppia salita in pista della Safety Car ha compromesso l’ottima strategia della struttura franco-americana.

Quinto e sesto, i due rappresentanti di DS Automobiles non hanno quindi potuto sfruttare la potenza extra offerta dalla modalità di attacco mentre erano in grado di lottare per un posto sul podio. Mantenendo le loro posizioni sotto la bandiera a scacchi, Jean-Éric Vergne e Maximilian Günther avrebbero potuto avere qualche rimpianto, ma hanno permesso alla squadra DS PENSKE di segnare 18 punti molto importanti.

Dopo questi primi due eventi in America Latina, le prossime due gare del campionato mondiale ABB FIA Formula E si svolgeranno a Jeddah (Arabia Saudita) il 14 e 15 febbraio. Sulle rive del Mar Rosso, i rappresentanti di DS Automobiles punteranno almeno a un posto sul podio durante il primo “Double header” dell’anno.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: “Sia in termini di prestazioni che di punti raccolti, è stato un fine settimana positivo. E’ comunque un peccato che la safety car sia entrata in pista mentre i nostri due piloti avevano attivato l’Attack Mode. Senza questa piccola sfortuna probabilmente avremmo potuto fare ancora meglio… Ma dobbiamo ricordare il lato positivo! I nostri piloti si sono piazzati 3° e 6° al termine delle qualifiche ed hanno concluso la gara in 5° e 6° posizione , conquistando così numerosi punti per la nostra squadra. Non siamo molto lontani dal podio, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare nel prossimo mese per preparare la gara di Jeddah. »

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e nel 2019 ha affermato: “Un buon fine settimana nel complesso, per me e per la squadra. Sono comunque un po’ frustrato perché questa è la seconda volta in due gare che la safety car entra in pista anche se ho appena attivato la modalità di attacco. Senza questo, penso davvero che avessimo il potenziale per salire sul podio! La cosa positiva ovviamente è che sono finito a punti per la seconda volta, che la macchina si sta comportando bene e che abbiamo lavorato bene. Dobbiamo continuare a spingere per fare ancora meglio la prossima volta. »

Maximilian Günther ha dichiarato: “Un sesto posto per me e per le nostre due vetture nella top 6 è un risultato solido per la squadra alla fine di un fine settimana molto positivo. Abbiamo sofferto un po’ per il degrado delle gomme, ma nel complesso abbiamo ottenuto una buona prestazione e abbiamo ottenuto punti importanti. Sono contento della nostra velocità in qualifica, ma anche di come si sta sviluppando il rapporto tra me e la squadra. Era solo la mia seconda gara con la DS Penske, ma sento già che le cose si stanno evolvendo e tutto sta diventando più naturale. Mi sento sempre meglio in macchina e l’obiettivo ora è continuare questo slancio per progredire nella gerarchia. Non vedo l’ora di essere a Jeddah”.