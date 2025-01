Jeep fra i protagonisti del Salone di Bruxelles 2025

A partire da oggi, fino al prossimo 19 gennaio, Jeep espone la sua gamma di SUV al Salone di Bruxelles 2025 introducendo anche la nuova Avenger 4xe The North Face Edition nelle varianti elettrica ed e-Hybrid che rappresenta anche l’ultima fra le novità proposte dal costruttore americano di casa Stellantis. Il nuovo Avenger rappresenta anche il primo modello proposto con propulsore elettrico a marchio Jeep, disponibile al Salone di Bruxelles nell’allestimento Summit con vernice Sun e tetto Volcano. Come è noto, la nuova Avenger è nata con l’obiettivo di esprimere in maniera compatta le caratteristiche tipiche di una vera Jeep.

Allo stesso tempo a Bruxelles troviamo pure la variante e-Hybrid che sfrutta il propulsore 1.2T MHEV con cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti con propulsore elettrico integrato. A Bruxelles non mancano nemmeno le Jeep Renegade e Compass, nell’edizione speciale North Star, oltre che l’eterna Jeep Wrangler nella versione Sahara dotata di propulsore Plug-In Hybrid nella versione 4xe.

La gamma a marchio Jeep esposta a Bruxelles riassume i punti di forza del costruttore

L’intera gamma presente al Salone di Bruxelles ha il compito di riassumere i punti di forza del marchio mettendo in evidenza pure la performance proposta da Jeep nel 2024 appena conclusosi, in termini di vendite registrate. In Europa Jeep ha potuto vantare ben 132.000 immatricolazioni totali, puntando su un incremento del 2% rispetto al dato registrato a fine 2023 con dati molto interessanti registrati ad esempio in Francia e Regno Unito.

Complice di dati di assoluto rispetto è proprio la nuova Jeep Avenger che sta stabilendo un vero e proprio riferimento nel suo Segmento di riferimento: sono infatti più di 140.000 le Avenger immatricolate sin dal lancio, ovvero più di 132.000 nel solo 2024 che permettono al modello di garantirsi una quota di mercato europea nell’ordine dell’1%. Da noi, in Italia, la Avenger si conferma nella posizione di SUV più venduto e terzo modello più venduto in assoluto nella Penisola, oltre che quarto B-SUV BEV più venduto in tutta Europa. Nel frattempo a cominciare dal mese di aprile saranno aperte le consegne della variante 4xe a partire dall’esclusiva versione North Face Edition proposta in sole 4.806 unità.

In attesa dei nuovi modelli in arrivo quest’anno

In ogni caso prosegue anche il fondamentale apporto delle Jeep Renegade e Compass in termini di vendite, col 2025 che segnerà anche il debutto della nuova generazione di Jeep Compass prodotta ancora a Melfi. Questa sarà basata su una piattaforma multi energia per l’implementazione di propulsori BEV, PHEV e ibridi per un valore di autonomia in elettrico fino a 650 chilometri percorribili. Successivamente arriverà anche la Wagoneer S, completamente elettrica, che rappresenta il SUV elettrico più veloce di casa Jeep potendo contare su 600 cavalli di potenza e su un’accelerazione di 3,5 secondi nello 0-100 km/h. Entro fine 2025 debutterà pure il nuovo Recon, ovvero un SUV elettrico di medie dimensioni ispirato all’heritage della Wrangler. Tutto ciò per mantenere costante l’impegno a rimanere leader in ogni Segmento di riferimento.