Alfa Romeo: anteprima mondiale della serie speciale Intensa per Tonale, Stelvio e Giulia 2025

Alfa Romeo ha svelato oggi la nuovissima serie speciale Intensa, disponibile sulla gamma completa dei modelli Tonale, Stelvio e Giulia del 2025. Al suo debutto al Salone dell’automobile di Bruxelles del 2025 in Belgio, la serie speciale Intensa emana un atteggiamento distintivo, audace e viscerale, grazie a un esclusivo trattamento bicolore, sia all’interno che all’esterno, che enfatizza l’identità e la storia “intensa” del marchio. La serie Intensa è uno straordinario promemoria dell’impegno instancabile del marchio per un design all’avanguardia e un’esperienza di guida senza pari. Celebra ciò che rende Alfa Romeo davvero unica e adorata in tutto il mondo.

Disponibile su tutta la gamma e con interventi di design esclusivi per celebrare l’identità di un marchio dall’attitudine forte, audace e viscerale. Disponibile nei modelli Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, la nuova serie speciale Intensa offre una prospettiva nuova e caratterizzante su tutti i modelli della gamma, con la capacità, attraverso i dettagli, di esprimere con forza l’attitudine di un marchio, la sua tradizione storica e la sua visione.

Lo spirito di questa serie speciale è pienamente racchiuso nelle celebri parole di Orazio Satta Puliga, direttore tecnico dell’Alfa Romeo dal secondo dopoguerra: «L’Alfa Romeo non è solo una fabbrica di automobili: le sue vetture sono più che semplici modellini. di costruzione convenzionale. È una specie di malattia, l’entusiasmo per un mezzo di trasporto. È uno stile di vita, un modo molto speciale di creare un veicolo a motore. Qualcosa che resiste alle definizioni. Le sue componenti sono come quei tratti irrazionali dello spirito umano che non possono essere spiegati con la terminologia logica. Questa citazione cattura l’anima stessa del marchio Alfa Romeo e si riflette pienamente nella nuova serie speciale Intensa, dove ogni dettaglio è stato progettato per incarnare questa filosofia e offrire un’esperienza unica e indimenticabile, rendendo omaggio a una storia leggendaria che ora guarda avanti il futuro della mobilità.

Tonale Intensa è dotata di cerchi in lega da 20” bicolore di nuovo disegno, finiture oro chiaro diamantate e vernice grigio scuro Dark Miron. Gli esterni hanno un look marcatamente sportivo, caratterizzato dalle modanature e dai terminali di scarico verniciati in nero lucido con dettagli Dark Miron opachi, dalle esclusive pinze freno nere con firma Alfa Romeo in oro chiaro e dai doppi terminali di scarico cromati (disponibili nella versione Plug -nella versione Ibrida Q4). Tre le colorazioni disponibili: Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa. Gli interni propongono un raffinato contrasto di colori e sono impreziositi dai nuovi sedili in Alcantara nera, con cuciture a contrasto color pelle, il logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori in cuoio e cuciture a contrasto grigie, esclusive della versione Intensa.

Anche la plancia è stata impreziosita, ora con l’esclusivo rivestimento in Alcantara con cuciture a contrasto marrone chiaro, illuminazione ambientale multicolore e il nuovo volante bicolore con accenti marrone chiaro e cuciture a contrasto color pelle. La “firma” della serie speciale risiede nei loghi Intensa presenti nell’abitacolo, ricamati sul bracciolo centrale anteriore e impressi a caldo sui fianchetti interni dei sedili anteriori.

Completano gli interni i pannelli delle porte con cuciture a contrasto color cuoio. Nell’abitacolo della Tonale spiccano il tunnel centrale ridisegnato, il nuovo selettore rotativo per il cambio automatico e il rinnovato display del quadro strumenti. Tonale Intensa ha di serie le dotazioni più complete, comprendendo dotazioni tecnico-tecnologiche di alto livello come le sospensioni elettroniche a controllo elettronico e il livello 2 di guida assistita, oltre a contenuti premium come l’impianto audio Harman Kardon 14″ da 470 W. altoparlanti con subwoofer e sedili riscaldati con regolazione elettrica a 8 vie con 3 memorie di configurazione per il sedile del conducente.

I motori disponibili sono l’Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV con cambio automatico a 6 marce, l’Ibrida da 160 CV con tecnologia turbo a geometria variabile (VGT) e cambio automatico doppia frizione a 7 marce, e il Turbo Diesel HP da 130 CV Cambio automatico doppia frizione a 6 marce.

La suggestiva Stelvio Intensa si distingue per i cerchi in lega da 20 pollici e le pinze freno nere con dettagli oro chiaro. L’estetica esterna è ulteriormente impreziosita dalla bandiera italiana sugli specchietti esterni, disponibile nei colori Nero Vulcano, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello). Gli interni dello Stelvio sono dotati di sedili sportivi in ​​pelle con bracciolo centrale marrone chiaro e cuciture abbinate che si estendono sul cruscotto, sui pannelli delle porte e sui sedili posteriori. Lo stesso abbinamento cromatico si ritrova anche sul volante, dove gli specifici dettagli color cuoio si abbinano perfettamente al rivestimento in Alcantara nera.

Gli interni trasmettono qualità e raffinatezza attraverso dettagli caratteristici come il logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori, il ricamo “Intensa” nero sul bracciolo centrale e la plancia rivestita in pelle. La Stelvio incorpora anche componenti in alluminio, come la pedaliera sportiva e i paddle del cambio, per esaltarne il carattere sportivo. Le specifiche tecniche includono la sospensione Synaptic Dynamic Control (SDC), che garantisce una dinamica di guida precisa e agile. Stelvio Intensa è offerto in abbinamento al motore turbo benzina GME da 280 CV, sia a trazione integrale che posteriore, e ai motori JTDM da 210 CV (AWD) e 160 CV (RWD).

Infine, Alfa Romeo Giulia Intensa monta cerchi in lega da 19 pollici bicolore diamantati e pinze freno nere impreziosite da dettagli oro chiaro. Il design distintivo della Giulia è completato dalla bandiera italiana sulle calotte degli specchietti esterni. I colori disponibili sono Nero Vulcano, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello). Gli interni trasmettono qualità e raffinatezza attraverso l’utilizzo di materiali prestigiosi, come la pelle sulla plancia e sui pannelli delle porte.

I sedili in pelle, con bracciolo centrale marrone chiaro e cuciture in tinta, aggiungono un tocco elegante e sportivo. Lo stesso abbinamento cromatico si ritrova anche sul volante, dove gli specifici dettagli color cuoio si abbinano perfettamente al rivestimento in Alcantara nera. Componenti in alluminio, inclusi pedali sportivi e paddle del cambio, completano gli interni. La Giulia Intensa dispone inoltre di un ampio schermo TFT da 12,3 pollici, oltre che di un sistema di infotainment con schermo da 8,8 pollici dotato di navigatore e dell’impianto audio Harman Kardon. I motori includono il modello a benzina da 280 CV disponibile sia con trazione posteriore che integrale, il JTDM da 210 CV con trazione integrale e il JTDM da 160 CV con trazione posteriore.

La Junior Intensa sarà disponibile in ritardo rispetto al resto della gamma ed è dedicata a chi cerca un’auto compatta e versatile senza rinunciare alla raffinatezza e alla sportività tipiche del marchio. Esternamente offrirà cerchi in lega bicolore da 18 pollici taglio diamante con accenti oro chiaro. Il body kit, in nero lucido con dettagli oro, ne esalta ulteriormente la sportività. La vettura sarà disponibile nei colori Nero Tortona e Rosso Brera.

L’ambiente interno è caratterizzato da un elegante uso del marrone chiaro: il logo Alfa Romeo è ricamato sui poggiatesta anteriori e le cuciture marrone chiaro impreziosiscono i pannelli delle porte, il volante e il bracciolo centrale con la firma ricamata “Intensa” che segna chiaramente il livello di finitura. I sedili, con le eleganti cuciture grigio antracite, sono rivestiti in Alcantara, materiale che riveste anche la plancia e il tunnel centrale, per un’atmosfera raffinata. Junior Intensa includerà anche il Techno Pack, per un comfort di guida superiore. Per quanto riguarda le motorizzazioni, questa serie speciale è disponibile nella configurazione ibrida da 136 CV e con sistema Q4, oppure nella versione elettrica da 156 CV.