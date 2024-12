Alfa Romeo annuncia la serie speciale Intensa per l’intera gamma

In attesa dell’arrivo delle nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia che vedremo rispettivamente nel corso del 2025 e del 2026, la casa automobilistica del Biscione ha deciso di lanciare sul mercato una serie speciale denominata Intensa che debutterà in occasione del Salone dell’auto di Bruxelles a gennaio. La nuova serie speciale riguarderà tutti i modelli della gamma: Junior, Tonale, Stelvio e Giulia.

I modelli si distingueranno per dettagli esclusivi sia negli esterni che negli interni, accompagnati da una ricca dotazione di equipaggiamenti che garantiranno comfort e stile senza compromessi.

Tra le caratteristiche peculiari della versione Intensa spicca un design aggiornato delle ruote, ispirato alla forma di un quadrante telefonico. Queste ruote presentano una finitura in elegante grigio Dark Miron, arricchita da raffinati accenti in oro chiaro. Le dimensioni delle ruote variano in base al modello: 18 pollici per la Junior, 19 pollici per la Giulia e ben 20 pollici per la Tonale e la Stelvio.

Tutti i modelli della gamma saranno equipaggiati con pinze dei freni nere che sfoggiano la scritta dorata “Alfa Romeo”, oltre a dettagli esterni neri che contribuiscono a enfatizzare l’aspetto sportivo e sofisticato del design complessivo.

Per le versioni Intensa di Giulia e Stelvio, i progettisti di Alfa Romeo hanno introdotto dettagli distintivi che esaltano il carattere italiano del design. Tra questi spiccano i colori della bandiera italiana applicati alle calotte degli specchietti retrovisori, finiture in alluminio che arricchiscono l’abitacolo, un bracciolo centrale in un vivace colore rosso fuoco e cuciture coordinate che completano l’insieme con eleganza.

Nella Tonale Intensa, recentemente aggiornata, gli interni offrono un’esperienza sofisticata e moderna, con rivestimenti in Alcantara arricchiti da inserti color cuoio. Le cuciture presentano una combinazione cromatica che alterna tonalità di cuoio e beige, creando un effetto visivo di grande impatto. Per la Junior, il modello più compatto della gamma, gli interni sono rivestiti in Alcantara e impreziositi da cuciture che combinano il cuoio con il grigio antracite, enfatizzando un look raffinato e sportivo.

Ulteriori dettagli sui modelli Alfa Romeo in edizione speciale saranno svelati al Salone dell’Automobile di Bruxelles, in programma dal 10 al 19 gennaio. Lo stand del marchio ospiterà le versioni Intensa di Tonale e Stelvio, oltre alla Junior 280 Veloce e all’iconica 33 Stradale, per un’esposizione che promette di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi.