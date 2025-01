Nuova Alfa Romeo Brera: sarà così la coupè del biscione?

Di una nuova Alfa Romeo Brera si sente parlare spesso. Al momento ovviamente non c’è nulla di sicuro ma che qualcosa bolle in pentola sembra certo. Si parla infatti dell’arrivo nella gamma del Biscione di una berlina coupè a coda tronca che potrebbe affiancare la seconda generazione di Giulia che vedremo nel 2026.

Inedita ipotesi di design a proposito di una nuova Alfa Romeo Brera che in futuro potrebbe tornare nella gamma del brand

La Brera originale, una coupé prodotta da Alfa Romeo tra il 2005 e il 2010, è sempre stata una vettura molto apprezzata per il suo design accattivante e distintivo. Il designer automobilistico Alessandro Capriotti ha deciso di rivisitare questo modello iconico in digitale, proponendo una sua versione aggiornata, che segue le linee guida dei modelli pubblicati a fine 2024. Come lo stesso Capriotti ha dichiarato sul suo profilo Instagram, questa nuova Alfa Romeo Brera non è qualcosa di concreto ma “si tratta soltanto di un sogno”, ma la sua visione di una coupé a tre porte, ispirata all’Alfetta GTV disegnata da Giugiaro, suscita indubbiamente molta eccitazione tra gli appassionati.

Il design immaginato per la parte anteriore include fari a due elementi, con una forma laterale sobria ed elegante, mentre la parte posteriore appare fortemente inclinata, conferendo al modello un look dinamico e sportivo. Capriotti ha suggerito che il veicolo potrebbe essere costruito sulla stessa piattaforma della Giulia, ma non ha precisato se si tratti della nuova architettura Stellantis o della rinomata piattaforma Giorgio, che è ancora utilizzata oggi, risalente all’aggiornamento del 2016.

vedremo dunque se in futuro ci sarà davvero spazio per un modello di questo tipo nella gamma della casa automobilistica del Biscione attualmente impegnata con il lancio ormai imminente della nuova Alfa Romeo Stelvio e poi circa un anno dopo con quello della nuova Alfa Romeo Giulia.