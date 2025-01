Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco cosa piacerà di più e cosa piacerà di meno del futuro SUV

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta per essere svelata. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi. C’è chi dice che la presentazione avverrà già ad aprile e chi invece pensa che sia più probabile giugno mese in cui la casa automobilistica del Biscione festeggerà i suoi primi 115 anni di attività. Di questa vettura sappiamo che sarà molto diversa rispetto alla prima generazione.

Ecco cosa piacerà e cosa piacerà di meno della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un render del maestro Alessandro Masera, nascerà su piattaforma STLA Large, sarà leggermente più grande del modello attuale è avrà uno stile molto diverso. Infatti avrà le sembianze quasi di un SUV coupè con tetto inclinato nella parte posteriore e coda tronca. Il modello avrà un assetto molto sportivo e aerodinamico e questo sicuramente sarà uno degli aspetti che piacerà di più in assoluto ai fan del Biscione.

Esteticamente parlando quello che invece potrebbe piacere meno agli alfisti della nuova Alfa Romeo Stelvio è sicuramente la presenza della targa centrale e dello scudetto chiuso in stile Alfa Romeo Junior una caratteristica che non da tutti i fan del brand premium di Stellantis ha ricevuto apprezzamenti.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori della nuova Alfa Romeo Stelvio, una cosa che sicuramente sarà apprezzata tanto è la sempre più probabile presenza di una versione termica, molto probabilmente la versione ibrida plug-in. La cosa che invece potrebbe piacere meno in assoluto per quanto concerne i motori è il fatto che la versione top di gamma Quadrifoglio sarà solo elettrica al 100 per cento anche se con prestazioni e potenza di altissimo livello. Questo probabilmente non sarà apprezzato dagli alfisti più puristi. Una cosa che sicuramente piacerà ai clienti di questo modello sarà il piacere di guida tipicamente di una Alfa. Quello che però potrebbe piacere di meno è sicuramente il listino prezzi che si preannuncia ancora più elevato rispetto al modello attuale.