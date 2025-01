Lancia tra le protagoniste al Salone di Bruxelles 2025

Tutto è pronto per la cerimonia di inaugurazione che domani aprirà ufficialmente il Brussels Motor Show. La giornata inaugurale, riservata alla stampa e ai professionisti del settore, segnerà l’inizio di un evento imperdibile, aperto al pubblico dall’11 al 19 gennaio. Tra le principali attrazioni c’è lo stand Lancia, mentre l’iconico marchio intraprende un entusiasmante Rinascimento con una roadmap solida e ambiziosa che lo sta riposizionando nell’Olimpo del mercato premium europeo.

Protagonista assoluto della 101esima edizione è senza dubbio il marchio Lancia

Al centro dell’esposizione le ultime creazioni del marchio italiano – la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon nelle versioni Ibrida ed Elettrica – che non mancheranno di suscitare grande curiosità tra i visitatori, replicando il successo già riscosso da questi straordinari modelli.

Domani si terrà una spettacolare presentazione della Ypsilon Rally4 HF, alla quale prenderanno parte l’AD Lancia Luca Napolitano e Miki Biasion, una vera leggenda nella storia del motorsport che, negli anni ’80 e ’90, ha legato in modo indelebile il suo nome a Lancia, diventando il pilota italiano di maggior successo di tutti i tempi. Il pilota racconterà la sua esperienza nella messa a punto del nuovo modello e le emozioni che hanno guidato il ritorno di Lancia nel mondo dei rally.

Già disponibile per l’ordine tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop e al prezzo di 74.500 €, la Ypsilon Rally4 HF è equipaggiata con un motore 1.2 Turbo tre cilindri da 212 CV e un cambio meccanico a cinque marce con differenziale autobloccante meccanico. La configurazione a trazione anteriore assicura agilità e prestazioni ottimali, rendendola ideale per i giovani piloti che vogliono farsi un nome, a partire dal Rally4, la categoria che rappresenta la passione pura e il primo passo per gli aspiranti campioni di domani.

Il debutto della Ypsilon Rally4 HF segna anche l’avvio dell’entusiasmante “Trofeo Lancia Rally”, che si disputerà in sei gare del Campionato Italiano Rally 2025, con un montepremi complessivo di circa 300.000 €, tra premi di gara, premi di fine stagione per i vincitori di categoria e premio finale per il vincitore assoluto del Trofeo, che avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF.

Accanto alla grintosa Ypsilon Rally4 HF, i visitatori dello stand potranno ammirare la Nuova Ypsilon, disponibile nelle configurazioni Ibrida ed Elettrica, che la pongono al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. In particolare, la versione ibrida è spinta da un motore ibrido di ultima generazione con cilindrata 1,2 L da 100 CV (74 kW), tecnologia a tre cilindri da 48 V, che coniuga la massima efficienza con la massima affidabilità, assicurando un’esperienza di guida estremamente fluida e, in alcune condizioni, persino la mobilità elettrica.

La Nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di serie di Stellantis dotata del sistema SALA, l’interfaccia virtuale intelligente che assicura un’esperienza di guida confortevole e senza sforzo, in linea con la tecnologia Lancia. Inoltre, è la migliore della categoria delle hatchback premium del segmento B, grazie alla dotazione più completa della sua categoria, un ampio display da 10,25″, il miglior sistema di assistenza al parcheggio di serie, il sistema di illuminazione esterna più avanzato in termini di tecnologia e copertura e l’unico modello del segmento dotato di Guida Autonoma di Livello 2 di serie.

Infine, vale la pena sottolineare che la gamma comprende tre versioni per tre diversi profili di clienti: la Nuova Lancia Ypsilon, elegante e pensata per i clienti più giovani; la Nuova Ypsilon LX, la versione più lussuosa e completa; e l’edizione Cassina, per chi desidera sentirsi a casa in auto. Ogni allestimento riflette una filosofia di interior design ispirata all’home feeling: elegante ma sostenibile, in perfetto stile Lancia, che culmina nell’esclusiva versione Cassina, che rappresenta la massima espressione di design, comfort e benessere.