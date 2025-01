Alfa Romeo Tonale GTA: ecco come sarebbe la versione ad alte prestazioni del SUV

Alfa Romeo Tonale GTA è un render del creatore digitale Ascariss Design che sul web ha provato ad ipotizzare quale sarebbe il design della versione più cattiva in assoluto del SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione. Diciamo subito che una versione di questo tipo del SUV lanciato sul mercato nel 2022 non è prevista e difficilmente la vedremo in futuro. Del resto Tonale nella sua gamma fa a meno anche della versione Quadrifoglio quindi figurarsi della GTA che invece caratterizza altre auto del Biscione come ad esempio l’attuale Alfa Romeo Giulia.

Ecco quale sarebbe l’aspetto di una Alfa Romeo Tonale GTA

Nonostante ciò l’ipotesi su come sarebbe dal punto di vista estetico una Alfa Romeo Tonale GTA risulta certamente un qualcosa di molto intrigante. La Tonale GTA potrebbe distinguersi per una maggiore potenza e una riduzione del peso, garantendo prestazioni eccezionali sia nelle curve più impegnative che nei rettilinei più veloci, incarnando appieno lo spirito sportivo del marchio.

Dal punto di vista estetico, la vettura potrebbe presentare ruote di dimensioni maggiori e dettagli aerodinamici avanzati, tra cui uno spoiler attivo e un’ala posteriore regolabile, elementi distintivi delle versioni ad alte prestazioni del Biscione. Gli interni, rifiniti in materiali pregiati come l’Alcantara e dotati di sedili sportivi avvolgenti, offrirebbero un’esperienza di guida immersiva e adrenalinica, con un tocco di lusso sportivo.

Utilizzando la stessa piattaforma dell’attuale Jeep Compass, l’integrazione del potente motore V6 biturbo da 2,9 litri della Giulia GTA comporterebbe modifiche strutturali e meccaniche significative, rappresentando una sfida ingegneristica ambiziosa e di alto livello.

Dunque per il momento una Alfa Romeo Tonale GTA è destinata a rimanere una pura utopia. Chissà che le cose non possano cambiare con l’avvento di una nuova generazione che secondo alcuni potrebbe arrivare nel corso del 2029 ma per il momento si tratta di semplici voci di corridoio tutte da confermare.